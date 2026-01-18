Россия начинает войну с белорусской колбасой

Россия начинает войну с белорусской колбасой6
- 18.01.2026, 17:57
- 2,546
Две тонны не впустили в страну.
На российско-белорусской границе в Псковской области государственный инспектор Россельхознадзора не разрешил ввоз двух тонн колбасы из Волковыска. Продукцию отправили обратно в Беларусь.
Причина отказа — отсутствие ветеринарных документов, подтверждающих безопасность и происхождение колбасы. Кроме того, инспектор отметил, что в машине не было холодильника, а по ветеринарно-санитарным правилам вареная колбаса должна перевозиться при определённой температуре.
Перемещение такой продукции по территории Евразийского экономического союза запрещено.
Судя по фото, опубликованному Россельхознадзором, речь идёт о колбасе высшего сорта Волковысского мясокомбината.