закрыть
18 января 2026, воскресенье, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия начинает войну с белорусской колбасой

6
  • 18.01.2026, 17:57
  • 2,546
Россия начинает войну с белорусской колбасой

Две тонны не впустили в страну.

На российско-белорусской границе в Псковской области государственный инспектор Россельхознадзора не разрешил ввоз двух тонн колбасы из Волковыска. Продукцию отправили обратно в Беларусь.

Причина отказа — отсутствие ветеринарных документов, подтверждающих безопасность и происхождение колбасы. Кроме того, инспектор отметил, что в машине не было холодильника, а по ветеринарно-санитарным правилам вареная колбаса должна перевозиться при определённой температуре.

Перемещение такой продукции по территории Евразийского экономического союза запрещено.

Судя по фото, опубликованному Россельхознадзором, речь идёт о колбасе высшего сорта Волковысского мясокомбината.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип