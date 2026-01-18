Россия начинает войну с белорусской колбасой 6 18.01.2026, 17:57

2,546

Две тонны не впустили в страну.

На российско-белорусской границе в Псковской области государственный инспектор Россельхознадзора не разрешил ввоз двух тонн колбасы из Волковыска. Продукцию отправили обратно в Беларусь.

Причина отказа — отсутствие ветеринарных документов, подтверждающих безопасность и происхождение колбасы. Кроме того, инспектор отметил, что в машине не было холодильника, а по ветеринарно-санитарным правилам вареная колбаса должна перевозиться при определённой температуре.

Перемещение такой продукции по территории Евразийского экономического союза запрещено.

Судя по фото, опубликованному Россельхознадзором, речь идёт о колбасе высшего сорта Волковысского мясокомбината.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com