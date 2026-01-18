закрыть
18 января 2026, воскресенье, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Берлин опроверг, что миссию в Гренландии прервали досрочно

2
  • 18.01.2026, 18:06
  • 1,790
Берлин опроверг, что миссию в Гренландии прервали досрочно

Миссия бундсвера продлилась 44 часа.

Группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию в воскресенье, 18 января, — на следующий день после угроз Дональда Трампа ввести пошлины против Германии за поддержку Дании в территориальном споре. Об отбытии военных сообщил представитель оперативного командования бундесвера.

Берлин опроверг, что миссию прервали досрочно, пишет «Немецкая волна».

«Разведывательная миссия принесла результаты, которыми все довольны, и сейчас в Германии проводится её оценка», — сказал он.

Военный опроверг, что миссия прервана досрочно. «Разведка завершена в соответствии с планом», — сказал он. По его словам, немецкие военные вылетели в Рейкьявик, откуда отправятся в Копенгаген.

Как напоминает радиостанция Deutschlandfunk, изначально в Минобороны ФРГ заявили, что сроки разведывательной миссии бундесвера в Гренландии — 15–17 января. Но в субботу там уточнили, что точная продолжительность миссии не определена.

Отъезд из Гренландии из-за погодных условий

По подсчётам таблоида Bild, миссия бундесвера в Гренландии продлилась 44 часа. Издание утверждает, что приказ покинуть остров поступил утром 18 января из Берлина.

Изначально Bild написал о «тайном поспешном отъезде» немецких солдат из Гренландии. Позже таблоид дал опровержение и привёл уточнение от Минобороны ФРГ. Согласно этой информации, на 18 января была запланирована дополнительная поездка военных по Гренландии, но её отменили из-за погодных условий, из-за чего они покинули остров уже утром.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип