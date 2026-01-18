Берлин опроверг, что миссию в Гренландии прервали досрочно 2 18.01.2026, 18:06

Миссия бундсвера продлилась 44 часа.

Группа из 15 военнослужащих бундесвера покинула Гренландию в воскресенье, 18 января, — на следующий день после угроз Дональда Трампа ввести пошлины против Германии за поддержку Дании в территориальном споре. Об отбытии военных сообщил представитель оперативного командования бундесвера.

Берлин опроверг, что миссию прервали досрочно, пишет «Немецкая волна».

«Разведывательная миссия принесла результаты, которыми все довольны, и сейчас в Германии проводится её оценка», — сказал он.

Военный опроверг, что миссия прервана досрочно. «Разведка завершена в соответствии с планом», — сказал он. По его словам, немецкие военные вылетели в Рейкьявик, откуда отправятся в Копенгаген.

Как напоминает радиостанция Deutschlandfunk, изначально в Минобороны ФРГ заявили, что сроки разведывательной миссии бундесвера в Гренландии — 15–17 января. Но в субботу там уточнили, что точная продолжительность миссии не определена.

Отъезд из Гренландии из-за погодных условий

По подсчётам таблоида Bild, миссия бундесвера в Гренландии продлилась 44 часа. Издание утверждает, что приказ покинуть остров поступил утром 18 января из Берлина.

Изначально Bild написал о «тайном поспешном отъезде» немецких солдат из Гренландии. Позже таблоид дал опровержение и привёл уточнение от Минобороны ФРГ. Согласно этой информации, на 18 января была запланирована дополнительная поездка военных по Гренландии, но её отменили из-за погодных условий, из-за чего они покинули остров уже утром.

