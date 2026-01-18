закрыть
18 января 2026, воскресенье, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У кофеина выявили полезный эффект

  • 18.01.2026, 18:46
У кофеина выявили полезный эффект

Он поможет людям с лишним весом.

Ученые из Нанкинского медицинского университета установили, что у людей с ожирением, которые регулярно потребляют кофеин, реже развивается астма. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Asthma.

Авторы проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания США за 2007-2020 годы, охватившие более 30 тысяч человек. Сравнение показало: чем выше было потребление кофеина, тем ниже оказывалась вероятность астмы у участников с ожирением.

Часть полезного эффекта объясняется работой кишечных бактерий. По словам ученых, примерно 15% защитного влияния кофеина связано с изменениями в составе микробиоты. Прежде всего изменения касаются числа бактерий рода Collinsella, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов. Кроме того, исследователи предполагают, что кофеин может влиять на гормональные механизмы, связанные с контролем воспаления в дыхательных путях.

Авторы подчеркивают, что речь не идет о лечении астмы с помощью кофе, однако результаты указывают на возможную роль кофеина как фактора, снижающего риск этого заболевания у людей с ожирением. Для подтверждения выводов и подбора безопасных доз необходимы дальнейшие исследования.

Ученые напоминают, что ожирение нарушает механику дыхания несколькими путями. Жировая ткань оказывает прямое давление на легкие, затрудняя процесс дыхания. Кроме того, жир, накапливаясь в стенках сосудов, уменьшает их просвет. Также гипертрофированная жировая ткань выделяет провоспалительные цитокины, которые усугубляют течение болезни.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип