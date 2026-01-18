Сырский анонсировал новые контрнаступления ВСУ 18.01.2026, 19:07

В войне все еще может произойти перелом.

Украина планирует новые наступательные операции, поскольку исключительно обороной одержать победу невозможно. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью lb.ua.

Он подчеркнул, что стратегический план России не изменился и предусматривает оккупацию всей Украины: меняются лишь намеченные сроки, а также доступное количество вооружения и личного состава.

«Поэтому мы будем проводить стратегическую оборонительную операцию, при этом мы понимаем, что в обороне победы не добьёшься. Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу, потому что это приводит к тому, что враг вынужден привлекать и снимать значительный человеческий ресурс, вооружение, боеприпасы, чтобы сдерживать наши активные действия», — заявил Сырский.

На вопрос о том, возможен ли перелом в войне в течение этого года, главнокомандующий отметил, что это может произойти при выполнении ряда условий: достижении технологического преимущества, выигрыше в соревновании экономик, сохранении поддержки Запада и создании собственного производства вооружений. По его мнению, Украина имеет для этого все основания.

