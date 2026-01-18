закрыть
18 января 2026, воскресенье, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Временная глава Венесуэлы фигурирует в более десяти расследованиях по наркотрафику

8
  • 18.01.2026, 19:28
  • 3,284
Временная глава Венесуэлы фигурирует в более десяти расследованиях по наркотрафику
Делси Родригес

США располагают подробной информацией о Делси Родригес.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая сотрудничает с США после похищения правителя Николаса Мадуро, фигурирует более чем в 15 расследованиях Управления по борьбе с наркотиками (DEA). В 2022 году её даже обозначили как «приоритетную цель» — термин, применяемый к подозреваемым со «значительным влиянием» на наркотрафик, сообщает Associated Press со ссылкой на документы и правоохранителей.

Когда президент США Дональд Трамп объявил о задержании Мадуро, он представил Родригес как авторитетного лидера и желаемого партнёра для стабилизации Венесуэлы — страны, которая столкнулась с хаосом из-за наркоторговли, коррупции и экономических проблем. Наркотрафик из Венесуэлы назывался одной из основных причин операции, а после её проведения Трамп стал регулярно хвалить Родригес.

Однако DEA собрала подробное досье на вице-президента, включая её сообщников и обвинения — от торговли наркотиками до контрабанды золота. По данным одного конфиденциального информатора, Родригес использовала отели на карибском курорте «как прикрытие для отмывания денег». В прошлом году она также была связана с вероятным сообщником Мадуро, Алексом Саабом, арестованным в 2020 году в США по обвинению в отмывании денег. Публично американское правительство никогда не выдвигало обвинений против Родригес, хотя она входит в близкое окружение Мадуро.

«Нынешнее правительство Венесуэлы является криминально-гибридным режимом. Единственный способ достичь властной позиции в нём — это, как минимум, содействие преступной деятельности. Это не ошибка системы, это сама система», — отмечает Стив Дадли, содиректор аналитического центра InSight Crime, специализирующегося на организованной преступности в Америке.

Похожую оценку даёт лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая заявляет, что у американской системы правосудия «есть достаточно информации о Родригес».

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип