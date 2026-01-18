Временная глава Венесуэлы фигурирует в более десяти расследованиях по наркотрафику 8 18.01.2026, 19:28

Делси Родригес

США располагают подробной информацией о Делси Родригес.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая сотрудничает с США после похищения правителя Николаса Мадуро, фигурирует более чем в 15 расследованиях Управления по борьбе с наркотиками (DEA). В 2022 году её даже обозначили как «приоритетную цель» — термин, применяемый к подозреваемым со «значительным влиянием» на наркотрафик, сообщает Associated Press со ссылкой на документы и правоохранителей.

Когда президент США Дональд Трамп объявил о задержании Мадуро, он представил Родригес как авторитетного лидера и желаемого партнёра для стабилизации Венесуэлы — страны, которая столкнулась с хаосом из-за наркоторговли, коррупции и экономических проблем. Наркотрафик из Венесуэлы назывался одной из основных причин операции, а после её проведения Трамп стал регулярно хвалить Родригес.

Однако DEA собрала подробное досье на вице-президента, включая её сообщников и обвинения — от торговли наркотиками до контрабанды золота. По данным одного конфиденциального информатора, Родригес использовала отели на карибском курорте «как прикрытие для отмывания денег». В прошлом году она также была связана с вероятным сообщником Мадуро, Алексом Саабом, арестованным в 2020 году в США по обвинению в отмывании денег. Публично американское правительство никогда не выдвигало обвинений против Родригес, хотя она входит в близкое окружение Мадуро.

«Нынешнее правительство Венесуэлы является криминально-гибридным режимом. Единственный способ достичь властной позиции в нём — это, как минимум, содействие преступной деятельности. Это не ошибка системы, это сама система», — отмечает Стив Дадли, содиректор аналитического центра InSight Crime, специализирующегося на организованной преступности в Америке.

Похожую оценку даёт лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо, которая заявляет, что у американской системы правосудия «есть достаточно информации о Родригес».

