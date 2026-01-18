закрыть
Известный магазин обманывает белорусов?

8
  18.01.2026, 19:44
  • 7,048
Известный магазин обманывает белорусов?

Покупатель показал «фокус» с сыром.

Минчанин опубликовал в соцсетях видео, в котором показал, как в известном магазине «Копеечка» обманывают покупателей. Он заметил, что купленный в магазине сыр весит совсем иначе, чем указано на ценнике.

Сыр «Монарх», который приобрёл мужчина, стоил почти 30 бел. руб. за килограмм и около 10 руб. за кусок. На ценнике было указано, что масса продукта составляет 412 граммов. Однако при проверке на контрольных весах оказалось, что сыр весит 369 граммов, то есть на 43 грамма меньше.

«Эти граммы идут на пользу магазину», — отметил покупатель.

