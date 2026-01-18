закрыть
18 января 2026, воскресенье, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне признали слабость «Орешника»

1
  • 18.01.2026, 19:48
  • 4,014
Россияне признали слабость «Орешника»

Ракета не такая уж высокоточная.

В боеголовках российского ракетного комплекса «Орешник» отсутствует система индивидуального наведения боевых блоков, что ставит под сомнение заявления российского руководства о якобы высокой точности этого оружия.

Как пишет российский телеграм-канал MilitaryRussia, специализирующийся на вооружении РФ, изучив доступные в сети фотографии остатков ракеты после ударов по Украине в 2024 и 2026 годах, они пришли к выводу, что «Орешник» не имеет блоков индивидуального разведения.

«Вероятно, в боевой ступени использован типичный для ракет Московского института теплотехники герметичный приборный отсек и газореактивная система ориентации боевой ступени, которая используется при разведении боевых блоков. Боевые блоки, вероятно, подобны классическим неуправляемым блокам, но являются носителями кассеты с боевыми элементами», — пишет телеграм-канал.

В целом боеголовка «Орешника», по мнению аналитиков, состоит из шести боевых блоков, каждый из которых несет по шесть поражающих элементов — всего 36 поражающих элементов в одной ракете.

Украинский проект «Мілітарний», анализируя видео удара по пригороду Львова в ночь на 9 января, отмечает, что до земли долетели четыре группы поражающих элементов, после чего зафиксировано падение ещё двух отдельных элементов. Иными словами, два боевых блока не раскрылись и не выбросили поражающие элементы. Причём они разлетелись на значительное расстояние друг от друга.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип