Россияне признали слабость «Орешника» 1 18.01.2026, 19:48

Ракета не такая уж высокоточная.

В боеголовках российского ракетного комплекса «Орешник» отсутствует система индивидуального наведения боевых блоков, что ставит под сомнение заявления российского руководства о якобы высокой точности этого оружия.

Как пишет российский телеграм-канал MilitaryRussia, специализирующийся на вооружении РФ, изучив доступные в сети фотографии остатков ракеты после ударов по Украине в 2024 и 2026 годах, они пришли к выводу, что «Орешник» не имеет блоков индивидуального разведения.

«Вероятно, в боевой ступени использован типичный для ракет Московского института теплотехники герметичный приборный отсек и газореактивная система ориентации боевой ступени, которая используется при разведении боевых блоков. Боевые блоки, вероятно, подобны классическим неуправляемым блокам, но являются носителями кассеты с боевыми элементами», — пишет телеграм-канал.

В целом боеголовка «Орешника», по мнению аналитиков, состоит из шести боевых блоков, каждый из которых несет по шесть поражающих элементов — всего 36 поражающих элементов в одной ракете.

Украинский проект «Мілітарний», анализируя видео удара по пригороду Львова в ночь на 9 января, отмечает, что до земли долетели четыре группы поражающих элементов, после чего зафиксировано падение ещё двух отдельных элементов. Иными словами, два боевых блока не раскрылись и не выбросили поражающие элементы. Причём они разлетелись на значительное расстояние друг от друга.

