Ученые создали «умную таблетку» для забывчивых 1 18.01.2026, 20:00

Она напомнит человеку о том, что он принял лекарство.

Из-за повседневных хлопот легко пропустить прием препаратов или выпить лишнюю таблетку. Чтобы в будущем люди реже совершали подобные ошибки, ученые из Массачусетского технологического института (США) изобрели прототип капсулы, умеющей по беспроводной связи передавать пациенту сигнал-напоминание, пишет «Нож».

По данным ученых, каждый год из-за несоблюдения режима приема лекарств умирают сотни тысяч человек. Возможно, многих людей можно было бы спасти, усовершенствовав технологии в области фармацевтики.

«Мы разработали системы, которые могут оставаться в организме в течение длительного времени, и мы знаем, что эти системы могут повысить приверженность лечению, но мы также понимаем, что для некоторых лекарств мы не можем изменить форму таблеток, — уточнил Джованни Траверсо, соавтор исследования. — Возникает вопрос: что еще мы можем сделать, чтобы помочь пациентам и их лечащим врачам обеспечить приём лекарств?»

Команда решила использовать потенциал радиочастот. Дело в том, что такой тип сигнала можно обнаружить вне организма и он считается безопасным для человека.

В более ранних разработках использовались материалы, не разлагавшиеся в организме. Проще говоря, подобные капсулы должны были пройти через всю пищеварительную систему в неизменном виде.

Авторы новой «умной таблетки» захотели снизить риск закупорки желудочно-кишечного тракта и создали биоразлагаемую систему. Их разработка представляет собой капсулу с антенной из цинка, «упакованной» в целлюлозу.

«Мы выбрали эти материалы, учитывая их высокий уровень безопасности, а также экологическую совместимость», — добавил Джованни Траверсо.

Ученые протестировали «умную капсулу» на животных. Испытания показали, что система успешно передает сигналы из желудка на внешний приемник, расположенный на расстоянии до 60 сантиметров.

По мнению исследователей, если капсулы адаптируют под людей, таблетки можно будет подключать к переносному гаджету. Второе устройство будет моментально передавать данные лечащему врачу пациента.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com