закрыть
18 января 2026, воскресенье, 21:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чеченский боец UFC опубликовал черно-белое фото с Адамом Кадыровым

  • 18.01.2026, 20:28
  • 3,872
Чеченский боец UFC опубликовал черно-белое фото с Адамом Кадыровым

Информация о состоянии сына правителя Чечни остается неизвестной.

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал в социальных сетях черно-белое фото с Адамом Кадыровым, сыном правителя Чечни Рамзана Кадырова. Он выложил снимок в сторис Instagram после информации о ДТП в Грозном, в которое они оба якобы попали.

Фотографию спортсмен подписал. Рядом с Адамом Кадыровым он на чеченском написал: «Кьонах». Слово можно перевести как «достойный человек». Внизу он прикрепил фразу на чеченском, которая переводится примерно так: «Пока у нас есть вера, с нами ничего плохого не случится».

По информации чеченской оппозиции, происшествие с участием кортежа Кадырова-младшего случилось в Грозном.

Очевидцы описывали состояние Адама Кадырова как «ужасное». Травмы оказались настолько серьезными, что после попыток реанимации в местной больнице его срочно отправили спецрейсом в Москву, в Боткинскую больницу. Судя по данным сервисов мониторинга полетов, вслед за бортом с пострадавшим в российскую столицу вылетел и сам Рамзан Кадыров вместе с близкими.

Чеченские власти попытались опровергнуть слухи о тяжелом состоянии Адама, опубликовав видео с его участием на официальном мероприятии в Грозном. Однако журналисты выяснили, что это были так называемые консервы — архивные кадры со встречи, которая состоялась задолго до аварии.

Адаму Кадырову всего 18 лет, но он давно известная личность как в Чечне, так и за ее пределами.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип