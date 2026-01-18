Чеченский боец UFC опубликовал черно-белое фото с Адамом Кадыровым
Информация о состоянии сына правителя Чечни остается неизвестной.
Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев опубликовал в социальных сетях черно-белое фото с Адамом Кадыровым, сыном правителя Чечни Рамзана Кадырова. Он выложил снимок в сторис Instagram после информации о ДТП в Грозном, в которое они оба якобы попали.
Фотографию спортсмен подписал. Рядом с Адамом Кадыровым он на чеченском написал: «Кьонах». Слово можно перевести как «достойный человек». Внизу он прикрепил фразу на чеченском, которая переводится примерно так: «Пока у нас есть вера, с нами ничего плохого не случится».
По информации чеченской оппозиции, происшествие с участием кортежа Кадырова-младшего случилось в Грозном.
Очевидцы описывали состояние Адама Кадырова как «ужасное». Травмы оказались настолько серьезными, что после попыток реанимации в местной больнице его срочно отправили спецрейсом в Москву, в Боткинскую больницу. Судя по данным сервисов мониторинга полетов, вслед за бортом с пострадавшим в российскую столицу вылетел и сам Рамзан Кадыров вместе с близкими.
Чеченские власти попытались опровергнуть слухи о тяжелом состоянии Адама, опубликовав видео с его участием на официальном мероприятии в Грозном. Однако журналисты выяснили, что это были так называемые консервы — архивные кадры со встречи, которая состоялась задолго до аварии.
Адаму Кадырову всего 18 лет, но он давно известная личность как в Чечне, так и за ее пределами.