45-летняя легенда тенниса установила исторический рекорд на Australian Open 18.01.2026, 20:56

Хоть и проиграла.

Бывшая первая ракетка мира Винус Уильямс в первом круге Открытого чемпионата Австралии 2026 года потерпела поражение от представительницы Сербии Ольги Данилович.

Поединок длился 2 часа и 19 минут. Уильямс выиграла первый сет на тай-брейке (7:5), но отдала две следующие партии — 3:6, 4:6.

В этом матче 45-летняя американка установила рекорд. Она стала самой возрастной теннисисткой в истории, которая сыграла в основной сетке Australian Open, сообщает пресс-служба WTA.

