Сколько квартир дороже $100 тысяч продается в Минске

  • 18.01.2026, 20:58
Установлен рекорд.

Почти треть проданных в декабре квартир в столице стоили дороже $100 тыс. в эквиваленте. Всего в последний месяц 2025 года, по предварительным оценкам, в Минске совершили 1330–1350 сделок купли-продажи недвижимости, пишет officelife.media.

Как сообщает портал Wikidom, пока в базах за декабрь фигурирует 1275 сделок, однако их количество еще увеличится, когда загрузятся все данные. В итоге количество проданных квартир будет выше, чем в провальном ноябре (1235), но больше, чем в декабре 2024 года (1509).

В структуре проданных квартир чуть сократилось количество новостроек, сейчас они занимают 8% (104 квартиры).

Традиционно больше всего продавалось «однушек» — 45,6% от всех сделок (581 квартира).

Средняя стоимость квадратного метра в Минске в декабре выросла на $17 и составила $1876. При этом метр в готовых новостройках стоил $2011 (плюс $2 за месяц), на «вторичке» — $1864 (плюс $19).

Аналитики также обращают внимание, что в декабре 34% проданных квартир стоили выше $100 тыс. (431 квартира). Такое количество дорогих квартир можно назвать рекордно высоким. Доля квартир с ценой выше $200 тыс. составила 4% (45 квартир).

Самой дорогой проданной квартирой в декабре стала четырехкомнатная квартира в DEPO в доме 2023 года постройки. Она обошлась покупателю в $550 тыс. Примечательно, что в начале года самой дорогой проданной в декабре 2025 года квартирой Realt назвал «трешку» на Пионерской за $489 тыс.

