«Забрал автомат и убежал» 18.01.2026, 21:10

ГУР разоблачило побег оккупанта с позиций

Украинская разведка перехватила разговор российских военных, в котором командир приказывает задержать дезертира. По его словам, оккупант избил своего напарника, забрал автомат и самовольно покинул боевую позицию.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В свежем радиоперехвате ГУР зафиксированы паника и дезорганизация в рядах российских оккупационных войск. Один из командиров ВС РФ приказывает подчинённым при первой возможности поймать и разоружить военнослужащего, сбежавшего с позиций вместе с оружием.

По словам командира, дезертир избил сослуживца, завладел автоматом и исчез, предположительно рассчитывая вернуться ночью.

В перехвате также звучит приказ связать беглеца и силой отобрать оружие в случае его появления рядом с постом. Командир уточняет, что речь идёт о военнослужащем осетинского происхождения.

