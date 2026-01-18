В Чили введен режим катастрофы 18.01.2026, 21:52

5,554

Иллюстрационное фото

Эвакуировали десятки тысяч человек.

Президент Чили Габриэль Борич в воскресенье объявил режим катастрофы в регионах Ньюбле и Био-Био на юге страны из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает Reuters.

«В связи с серьезными продолжающимися пожарами я решил объявить режим катастрофы в регионах Ньюбле и Био-Био. Задействованы все ресурсы», — написал Борич в соцсети X.

По данным чилийского агентства по чрезвычайным ситуациям Senapred, эвакуированы около 20 000 человек, уничтожено не менее 250 домов.

Согласно информации лесного агентства CONAF, по состоянию на утро воскресенья пожарные боролись с 24 активными очагами возгорания по всей стране. Крупнейшие из них — в регионах Ньюбле и Био-Био, расположенных примерно в 500 км к югу от столицы Сантьяго. Огонь уже уничтожил около 8500 гектаров.

Власти отмечают, что сильный ветер и высокие температуры способствуют распространению огня и затрудняют работу пожарных. Большая часть Чили находится под предупреждением об экстремальной жаре — в воскресенье и понедельник температура от Сантьяго до Био-Био может достигать 38 °C.

С начала года Чили и соседняя Аргентина переживают экстремальную жару. Ранее в январе разрушительные лесные пожары вспыхнули в аргентинской Патагонии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com