18 января 2026, воскресенье, 22:44
Белорус купил квартиру у «тунеядца» и попал на полную оплату коммуналки

  • 18.01.2026, 22:00
Белорус купил квартиру у «тунеядца» и попал на полную оплату коммуналки

Полные тарифы начисляли даже после сделки.

Андрей недавно приобрел жилье в Гомеле, рассказывает издание «Белка».

«Я купил квартиру у человека, не занятого в экономике. Коммунальные услуги ему насчитывались по полной стоимости. Бывший хозяин выселялся неделю. Примерно столько же мне понадобилось, чтобы переоформить жилье на себя», — рассказал гомельчанин.

Оказалось, что все это время коммуналку продолжали начислять по полным тарифам. «Почему я должен переплачивать, если всю жизнь работаю?» — задается вопросом мужчина.

В Расчетно-справочном центре города Гомеля ответили, что плательщиком жилищно-коммунальных услуг новый хозяин квартиры становится только с момента регистрации права собственности на нее.

Порядок следующий: в Гомельском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру нужно зарегистрировать переход права собственности на квартиру и получить свидетельство.

После с этим документом нужно обратиться в организацию, осуществляющую начисления, для открытия лицевого счета. Только тогда бывший собственник перестает быть плательщиком. А значит, коммуналку начнут начислять новому хозяину по льготным тарифам.

Плата за ЖКУ по субсидированным тарифам будет начисляться при условии, что в жилом помещении имеются зарегистрированные по месту жительства граждане. В противном случае будут применяться тарифы, обеспечивающие полное покрытие экономически обоснованных затрат.

