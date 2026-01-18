закрыть
2
  • 18.01.2026, 22:10
  • 1,620
В подмосковном Чехове двое суток нет отопления и горячей воды

В городе гуманитарная катастрофа.

Жители Чехова Московской области 17 января остались без тепла и горячей воды из-за аварий на центральном тепловом пункте (ЦТП), сообщил глава города Михаил Собакин. По его словам, перестала работать котельная № 2, отключение затронуло 101 дом. Власти открыли горячую линию, начали устанавливать тепловые пушки в подъездах, раздавать обогреватели, а также развернули шесть пунктов временного размещения. Прорывы выявили сразу на нескольких ветках теплотрассы. Устранить аварию на ЦТП-8 удалось только к 15:00 воскресенья. Собакин пообещал, что вскоре указанную сеть капитально отремонтируют.

Сейчас продолжается ликвидация двух утечек на ЦТП-6 в районе улиц Чехова и Вишневой. Также ведутся работы на ЦТП-13. На помощь городским службам ЖКХ прибыли 22 бригады из Подольска, Каширы, Химок, Ступина и Мытищ. По утверждению мэра, на данный момент без отопления остаются более 30 домов. При этом жители жалуются в местных чатах, что в дома, о подключении которых отчитались власти, тепло поступает с перебоями или не доходит до верхних этажей из-за воздушных пробок, с которыми не справляются коммунальщики. Также люди сообщают о новых прорывах. В частности, по их словам, на улице Полиграфистов у дома № 10 бьет фонтаном кипяток из разрушенной трубы. «Там пар и такой гул от напора воды, как в горах», — отмечают жильцы, опасаясь за фундамент.

В чатах Чеховского района заявляют, что проблема выходит за рамки города, и характеризуют ситуацию как «полный швах». «Газ и свет местами отсутствует», — пишет один из пользователей. Второй сообщает, что 18 января не было газа в селе Новый Быт.

Из-за коммунального коллапса в Чехове Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности (статья 293 УК). Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал отчет о расследовании.

В свою очередь городская прокуратура начала проверку по факту аварии на подстанции и теплосети. Надзорный орган даст правовую оценку действиям ресурсоснабжающей и управляющих организаций, в том числе по содержанию и эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства, эффективности ранее проведенных ремонтов и целевого расходования выделенных на это средств. Помимо этого прокуратура пообещала проконтролировать сроки полного восстановления подачи тепла и горячей воды, а также начисление платы за коммунальные услуги с учетом периода их ненадлежащего предоставления.

