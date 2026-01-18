ЕС приостановит ратификацию торгового соглашения с США
- 18.01.2026, 23:05
Из-за угроз Трампа европейским странам.
Знаковое трансатлантическое торговое соглашение между ЕС и США не будет одобрено законодателями Евросоюза после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил восьми европейским странам 10-процентными пошлинами из-за их позиции по Гренландии, пишет «Немецкая волна».
Об этом сообщил лидер крупнейшей фракции в Европарламенте — Европейской народной партии (ЕНП) — немецкий депутат Манфред Вебер, разместив соответствующую запись в соцсети X в субботу, 17 января.
«ЕНП выступает за торговое соглашение между ЕС и США, но, учитывая угрозы Дональда Трампа в отношении Гренландии, на данном этапе его одобрение невозможно. Нужно приостановить введение нулевых тарифов на американские товары», — написал Вебер.
Как напоминает издание Politico, соглашение предусматривало установление тарифов США на импорт из ЕС на уровне 15 процентов в обмен на отказ Евросоюза от пошлин на американский экспорт.
По данным издания, голосование, в ходе которого Европарламент должен был обозначить свою позицию по отмене тарифов на промышленные товары из США, ожидалось 26 января. Однако в среду, 14 января, депутаты отложили решение о замораживании ратификации.
Теперь парламентарии могут подтвердить готовность заморозить сделку уже 21 января. Как уточняет агентство Reuters, выработке возможного компромисса предшествовали длительные переговоры между Вашингтоном и Брюсселем.