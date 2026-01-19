Власти Сирии и курды подписали соглашение о прекращении огня
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа объявил о заключении соглашения о режиме прекращения огня с курдскими «Сирийскими демократическими силами» (SDF). Об этом в воскресенье, 18 января, сообщает «Немецкая волна».
Документ предусматривает «всеобъемлющее и немедленное прекращение огня на всех фронтах и во всех точках соприкосновения» между правительственными силами и SDF.
Соглашение также предполагает интеграцию курдской администрации и ее сил в государственные структуры, что, как отмечает агентство AFP, становится серьезным ударом для курдского меньшинства, долгое время стремившегося сохранить фактическую автономию на контролируемых территориях.
Аш-Шараа сообщил о прекращении огня журналистам, уточнив, что его встреча с командующим SDF Мазлюмом Абди, запланированная на 18 января, была перенесена на 19 января из-за плохих погодных условий.
«Чтобы успокоить ситуацию, мы решили подписать соглашение», — заявил аш-Шараа.
В минувшие выходные правительственные войска Сирии вытеснили SDF из города Эт-Табка, где расположена плотина водохранилища Эль-Асад. На ней находится крупная ГЭС, построенная в 1970-е при поддержке СССР. Новые власти Сирии заявили, что перезапустят ГЭС, которую много лет удерживали курды, и обеспечат электроэнергией местных жителей.