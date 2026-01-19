Кремль добивает остатки экономики Виталий Шапран

19.01.2026, 4:32

У россиян начали отбирать имущество.

На прошлой неделе Федеральная служба судебных приставов (ФССП) решила похвастаться своим вкладом в преступления против частной собственности в РФ и в финансировании войны против Украины. Финансово безграмотные приставы в ФССП заявили, что за 2025 год они передали государству РФ 1 трлн штук ценных бумаг. Пикантность ситуации в том, что акцент делался не на стоимости переданного имущества, а именно на количестве ценных бумаг, которые были конфискованы в доход государства.

Озвученная ФССП информация в принципе не имеет никакого экономического смысла, но служба приставов не смогла подсчитать эффект, вероятно, из-за очень большой интенсивности процесса национализации. Под нож государства шло все, но прежде всего ресурсные компании (золото, редкоземельные металлы, цветные металлы), поставщики сырья ВПК РФ и т.д. То есть все, что интересовало правительство РФ, и что потом можно было бы перепродать друзьям Путина.

Интересно, что если в начале процесса массовой национализации еще прослеживалась некая «охота на оппозицию», то сейчас, чтобы потерять свой актив в РФ, достаточно просто владеть привлекательным для правительства активом. Философию процесса национализации в РФ сейчас можно описать крылатой фразой волка к ягненку из русской басни: «ты виновен только в том, что я хочу есть».

ФССП механически обслуживает запущенные путинской командой процессы, гордясь результатами своей работы, и даже ведет статистику преступлений против частной собственности. Поэтому можно поблагодарить ФССП, что теперь в специализированных отчетах о нарушении прав частных собственников в РФ будет их официальная (хотя и немного тупенькая) статистика, которая станет еще одним гвоздем в гроб мечты о будущих инвестициях в РФ.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

