Почему в школах не отменяют уроки в сильные морозы 19.01.2026, 5:33

Эти вопросы регулируются нормативно-правовыми актами со времен СССР.

Заместитель министра образования Александр Кадлубай объяснил на госТВ, почему детям пока не отменяют уроки в сильные морозы.

Заместитель министра образования заметил, что в минувшую пятницу «чуть больше было снега, чем обычно белорусской зимой». На тот момент решили в некоторых районах приостановить подвоз детей в школы, чтобы не подвергать детей излишнему риску при перевозке. Однако уже в субботу обычный формат был восстановлен.

«Сегодня мы можем ответить по вчерашнему дню и по сегодняшнему о том, что у нас в рамках Республики Беларусь функционирует подвоз, нет нарушений температурного режима в учреждениях образования, но и температура окружающего воздуха еще не соответствует тому диапазону, когда необходимо принимать решение по остановке деятельности учреждений образования», — сказал Кадлубай.

Напомним, школьникам можно остаться дома, если температура воздуха в 7 утра ниже -25 градусов, а ветер сильнее трех метров в секунду.

