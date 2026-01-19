В пещерах Саудовской Аравии нашли уникальные мумии гепардов 19.01.2026, 6:00

Находку называют беспрецедентной.

В пещерах на севере Саудовской Аравии, вблизи города Арар, ученые сделали открытие, которое они сами называют «абсолютно беспрецедентным», пишет New Voice.

Во время раскопок исследователи наткнулись на семь идеально сохранившихся мумий гепардов и кости еще 54 особей. Возрастной диапазон находок впечатляет: самым молодым останкам около 130 лет, тогда как самым древним — более 1800, пишет издание Science Alert.

Мумификация — процесс редкий для дикой природы, ведь обычно падальщики (гиены или птицы) уничтожают туши за считанные дни. Здесь же сработал «естественный холодильник»: сухой воздух пещер и стабильная температура превратили тела в высушенные оболочки, сохранив даже конечности и помутневшие глаза.

Джоан Мадурелл-Малапейра, профессор Флорентийского университета (Италия), который ознакомился с находкой, не скрывает удивления:

«Это что-то такое, чего я никогда раньше не видел».

Почему в одном месте собралось столько хищников? Ученые предполагают, что пещеры служили логовом, куда самки приходили рожать и выкармливать детенышей. Это объясняет большую концентрацию костей.

Ахмед Буг из Национального центра дикой природы Саудовской Аравии, соавтор исследования, подчеркивает важность момента:

«Найти настолько целостные свидетельства существования гепардов, которые жили в этой части мира так давно — это случай, не имеющий аналогов».

Когда-то гепарды свободно бродили по Аравийскому полуострову, но десятилетия назад исчезли из-за бесконтрольной охоты, потери территорий и нехватки добычи.

Благодаря этим мумиям ученым впервые удалось провести генетический анализ естественно мумифицированных больших кошек. ДНК-тесты показали, что найденные животные являются ближайшими родственниками современных гепардов из Азии и северо-запада Африки.

