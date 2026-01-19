закрыть
19 января 2026, понедельник, 8:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WP: Кремль унижен в глазах ключевых союзников

  • 19.01.2026, 8:04
WP: Кремль унижен в глазах ключевых союзников

С Путиным перестанет считаться и Трамп.

Авторитет Путина снижается как внутри страны, так и на международной арене — в глазах президента США Дональда Трампа, ключевых союзников Москвы и российского провоенного сообщества. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на оценки аналитиков.

По данным издания, все больше раздражения вызывает война против Украины, которая затянулась и не имеет очевидной перспективы завершения. На этом фоне союзники России — Венесуэла, Сирия и Иран — либо теряют позиции, либо оказываются под прямым давлением США, что делает международные гарантии Кремля все менее убедительными.

В статье отмечается, что заявления Путина о внешнеполитической поддержке уже не воспринимаются всерьез, а часть прокремлевских радикалов требует от властей более жестких и решительных шагов для восстановления «утраченного авторитета».

«Россия вынуждена совершить что-то ужасное, чтобы вернуть свою репутацию. В мире Трампа значение имеют только жестокость, сила и массовое уничтожение», — заявил ультраправый идеолог Александр Дугин, комментируя разочарование сторонников режима.

Как подчеркивает издание, более транзакционный подход администрации США, ориентированный на сделки и выгоду, а не на демократические ценности, дезориентировал российскую внешнюю политику, которая традиционно строилась на противостоянии с Вашингтоном.

Бывший высокопоставленный чиновник Кремля на условиях анонимности отметил, что Путин оказался в непростой ситуации: «Его отношения с Трампом нельзя назвать приоритетом, но он не готов жертвовать всем ради конфронтации. Главная цель — достойно завершить эту войну».

Несмотря на подписанные в 2025 году соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой и Ираном, Кремль фактически промолчал после захвата Николаса Мадуро американскими силами и заявлений США о поддержке антиправительственных протестов в Иране, ограничившись призывами к соблюдению международного права.

Аналитики считают, что зависимость от отношений с Трампом сковывает Путина даже в ситуациях, когда США предпринимают прямые действия против российских интересов, включая захват нефтяного танкера.

Неспособность Москвы прийти на помощь союзникам в критический момент серьезно подорвала образ России как глобальной силы, отмечает директор Центра Карнеги «Россия — Евразия» Александр Габуев.

По его словам, Россия вынуждена сотрудничать с неэффективными и изолированными режимами, поскольку других партнеров у нее практически не осталось. При этом Москва не может ни стабилизировать эти страны, ни помочь им противостоять давлению США.

«Венесуэла долгое время была символом глобального влияния России и сигналом для Вашингтона о присутствии Москвы в «заднем дворе» Америки. Теперь эта риторика обернулась против Кремля», — подчеркнул Габуев.

The Washington Post также указывает, что ослабление внешнеполитических позиций России совпадает с ростом внутреннего недовольства затяжной войной, которая разрушила миф о военной мощи страны и усилила социально-экономические проблемы.

Отдельно отмечается символический рубеж: война против Украины длится дольше, чем участие СССР во Второй мировой войне. В провоенных кругах это все чаще называют признаком стратегического поражения России.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип