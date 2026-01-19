WP: Кремль унижен в глазах ключевых союзников 19.01.2026, 8:04

С Путиным перестанет считаться и Трамп.

Авторитет Путина снижается как внутри страны, так и на международной арене — в глазах президента США Дональда Трампа, ключевых союзников Москвы и российского провоенного сообщества. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на оценки аналитиков.

По данным издания, все больше раздражения вызывает война против Украины, которая затянулась и не имеет очевидной перспективы завершения. На этом фоне союзники России — Венесуэла, Сирия и Иран — либо теряют позиции, либо оказываются под прямым давлением США, что делает международные гарантии Кремля все менее убедительными.

В статье отмечается, что заявления Путина о внешнеполитической поддержке уже не воспринимаются всерьез, а часть прокремлевских радикалов требует от властей более жестких и решительных шагов для восстановления «утраченного авторитета».

«Россия вынуждена совершить что-то ужасное, чтобы вернуть свою репутацию. В мире Трампа значение имеют только жестокость, сила и массовое уничтожение», — заявил ультраправый идеолог Александр Дугин, комментируя разочарование сторонников режима.

Как подчеркивает издание, более транзакционный подход администрации США, ориентированный на сделки и выгоду, а не на демократические ценности, дезориентировал российскую внешнюю политику, которая традиционно строилась на противостоянии с Вашингтоном.

Бывший высокопоставленный чиновник Кремля на условиях анонимности отметил, что Путин оказался в непростой ситуации: «Его отношения с Трампом нельзя назвать приоритетом, но он не готов жертвовать всем ради конфронтации. Главная цель — достойно завершить эту войну».

Несмотря на подписанные в 2025 году соглашения о стратегическом партнерстве с Венесуэлой и Ираном, Кремль фактически промолчал после захвата Николаса Мадуро американскими силами и заявлений США о поддержке антиправительственных протестов в Иране, ограничившись призывами к соблюдению международного права.

Аналитики считают, что зависимость от отношений с Трампом сковывает Путина даже в ситуациях, когда США предпринимают прямые действия против российских интересов, включая захват нефтяного танкера.

Неспособность Москвы прийти на помощь союзникам в критический момент серьезно подорвала образ России как глобальной силы, отмечает директор Центра Карнеги «Россия — Евразия» Александр Габуев.

По его словам, Россия вынуждена сотрудничать с неэффективными и изолированными режимами, поскольку других партнеров у нее практически не осталось. При этом Москва не может ни стабилизировать эти страны, ни помочь им противостоять давлению США.

«Венесуэла долгое время была символом глобального влияния России и сигналом для Вашингтона о присутствии Москвы в «заднем дворе» Америки. Теперь эта риторика обернулась против Кремля», — подчеркнул Габуев.

The Washington Post также указывает, что ослабление внешнеполитических позиций России совпадает с ростом внутреннего недовольства затяжной войной, которая разрушила миф о военной мощи страны и усилила социально-экономические проблемы.

Отдельно отмечается символический рубеж: война против Украины длится дольше, чем участие СССР во Второй мировой войне. В провоенных кругах это все чаще называют признаком стратегического поражения России.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com