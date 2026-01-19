Стало понятно, куда пойдет курс доллара дальше 19.01.2026, 8:07

Взлет отменяется?

Валютные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже набирают обороты, и вместе с ними продолжается укрепление обменного курса белорусского рубля. Вопреки нашим ожиданиям, к окончанию второй недели курс доллара США на белорусском валютном рынке снизился до значения окончания прошлого года. Каких курсов валют ждать во второй половине января, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by.

Доллар уходит в затяжное падение

В пятницу, 16 января, котировки валютной пары USD/BYN остановились на значении 2,9001. Всего за неделю доллар подешевел на -1,17%, а к началу года коррекция курса составляет пока -0,09%. Объём торгов за неделю составил 78,123 млн долларов, что немного выше среднего значения.

Обменный курс российского рубля на белорусском валютном рынке за это же время вырос на 0,37%, к началу года изменение курса пока складывается +0,32%. Курс закрытия торгов в пятницу составил RUB/BYN 3,7176, объём торгов российским рублём на БВФБ за неделю 20165,660 млн рублей, что выше среднего значения.

Достаточно высокий объём ликвидности, прошедший через валютные торги на прошлой неделе свидетельствует об активном рынке и высоком спросе на иностранную валюту со стороны участников торгов. Эти же сигналы приходят и с российского финансового рынка, на котором Минфин России и Центробанк увеличили поставки валюты на внутренний рынок. Именно эту причину указывают российские коллеги в качестве основной, послужившей причиной укрепления рубля на внутреннем рынке. В пятницу, 16 января, курс доллара на российском рынке опускался в моменте до USD/RUB 77,51.

Белорусы меньше покупают валюты

Также снижается спрос на иностранную валюту со стороны населения, которое закончило новогодние каникулы, и со стороны импортёров, которые закончили новогодние продажи. Правда, есть мнение, что спрос на валюту может оживиться в преддверии китайского нового года для закрытия сделок, но это будет ближе к 17 февраля.

В целом валютный рынок остаётся сбалансированным и ажиотажа на нём не предвидится. Напомним, что белорусской экономике в 2026 году предстоят пиковые выплаты по государственным обязательствам, в декабре 2025 года было принято решение не проводить рефинансирование госдолга, а по максимуму произвести погашение обязательств. В этих условиях Нацбанк будет наращивать резервы именно в иностранной валюте, хотя для этих целей можно было направить часть монетарного золота из резервов, цена которого сейчас на исторических максимумах.

Золото бьет рекорды

Цена благородного металла на прошлой неделе обосновалась около 4600 долларов за унцию, а в среду, 14 января, показала очередной максимум в $4650,5 за унцию. Цена серебра в четверг, 15 января, поднималась до $93,7 за унцию. За первые две недели 2026 года все металлы платиновой группы стремительно растут в цене, регулярно обновляя очередные максимумы. Причина такого спроса на эти активы кроется в растущей геополитической неопределённости, которая истекает из Соединённых Штатов. В силу того, что действующая администрация Штатов проводит агрессивную внешнюю политику, невзирая на друзей и врагов, нетрудно предсказать, что в обозримом будущем мы станем свидетелями ещё нескольких максимумов цены на благородные металлы.

Прогноз на неделю

Возвращаясь на белорусский валютный рынок ожидания разворота курса белорусского рубля к росту пока приходится отложить на неопределённое время. Причина в отсутствии спроса на доллары и евро со стороны практически всех участников внутреннего рынка. Как и когда спрос возобновится – вопрос времени. Пока же, вероятнее всего, ожидать курс доллара около USD/BYN 2,88 – 2,91. Российский рубль при этом продолжает расти в цене.

