В Саратове и Энгельсе раздались взрывы
- 19.01.2026, 8:14
Россияне сообщили об атаке дронов.
В ночь на понедельник, 19 января, Саратовскую область РФ атаковали беспилотники. Российские Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Энгельсе и Саратове, пишет New voice.
Как пишет российский Telegram-канал Shot, очевидцы слышали около 10 мощных взрывов.
Официальной информации о последствиях атаки пока нет. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин заявлял об угрозе атаки БПЛА, а работа аэропортов Саратова и соседней Пензы была приостановлена.