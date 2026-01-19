закрыть
В Саратове и Энгельсе раздались взрывы

  • 19.01.2026, 8:14
Россияне сообщили об атаке дронов.

В ночь на понедельник, 19 января, Саратовскую область РФ атаковали беспилотники. Российские Telegram-каналы сообщают о работе ПВО в Энгельсе и Саратове, пишет New voice.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, очевидцы слышали около 10 мощных взрывов.

Официальной информации о последствиях атаки пока нет. Ранее губернатор региона Роман Бусаргин заявлял об угрозе атаки БПЛА, а работа аэропортов Саратова и соседней Пензы была приостановлена.

