Чужая Нобелевская медаль 5 Виталий Портников

19.01.2026, 8:24

4,024

Виталий Портников

Трампу, очевидно, была нужна именно медаль Мачадо.

Фотографию президента США Дональда Трампа с лидером венесуэльской оппозиции Марией Кориной Мачадо и медалью лауреата Нобелевской премии, кажется, опубликовали все мировые СМИ. И действительно — это один из тех эпизодов, когда политический анекдот становится реальностью. Еще несколько недель назад, на фоне постоянных упоминаний Трампом Нобелевской премии, кто-то из американских комментаторов пошутил, что падкий на награды президент может «конфисковать» медаль бывшего президента США Теодора Рузвельта и выставить ее в собственном кабинете.

Но Трампу, очевидно, была нужна именно медаль Мачадо — ведь политик получила ее в тот самый год, когда на награду претендовал и сам президент Соединенных Штатов. И я не исключаю, что теперь Трамп будет пытаться коллекционировать награды всех следующих лауреатов Нобелевской премии мира — по крайней мере в течение ближайших трех лет.

Однако на самом деле в этом нет ничего смешного — постоянное стремление получать награды, готовность принимать вымышленные премии, желание называть своим именем все, что только возможно, искреннее недовольство решениями независимых институтов. Да, американцы могут не до конца понимать, что происходит, потому что никогда не оказывались в подобной ситуации. Но людям, прошедшим через советский опыт, хорошо известно: блеск наград — яркий признак постепенной деградации власти.

Я принадлежу к поколению, которое еще помнит многочисленные награды Леонида Брежнева — четырежды Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, многократного героя почти всех подконтрольных Кремлю стран. А также лауреата Ленинской премии по литературе. И, конечно, лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» — Трампа такая награда тоже могла бы заинтересовать, ведь это был вариант Нобелевской премии мира, придуманный самим Сталиным (и в первые годы своего существования премия действительно носила его имя).

Тем, кто жил в эпоху Брежнева, его страсть к наградам казалась признаком старческой деградации не только самого генерального секретаря, но и всей власти — настоящим символом геронтократии. Парадокс ситуации, впрочем, заключался в том, что предшественник Брежнева Никита Хрущев тоже был трижды Героем Социалистического Труда и Героем Советского Союза. И, разумеется, он также был лауреатом Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Не было только литературной премии, но, как ни парадоксально, была Шевченковская премия, которую Никита Сергеевич банально не успел получить — его отстранили соратники вскоре после украинского награждения.

Зацикленность Хрущева на наградах в последний период его бурного правления также воспринималась как признак деградации — и хотя другие руководители охотно подыгрывали самовлюбленности первого секретаря, они одновременно думали о том, как от него избавиться. А Брежнев в первые годы после прихода к власти думал как раз о власти, а не о наградах. Желание генерального секретаря получать одну звезду Героя за другой действительно свидетельствовало о том, что режим начал вырождаться.

С тех пор страсть к побрякушкам стала для меня индикатором того, чего хочет политик — власти или славы. Преемник Брежнева Юрий Андропов, который долго боролся за возможность стать генеральным секретарем и в итоге заложил основы того самого режима, который сегодня атакует Украину, умер «всего лишь» Героем Социалистического Труда. А после него недолго правил Константин Черненко — серый, невыразительный бюрократ, который успел наградить себя третьей звездой Героя — и умер.

Мне могут возразить: Трамп хочет и власти, и славы одновременно — что тут сравнивать. Но правитель, сосредоточенный на медных трубах, не может не терять адекватности, потому что думает не только о том, как усилиться, но и о том, как понравиться своим сторонникам. Человек, который ищет ордена и медали, проигрывает политику, сосредоточенному на расширении собственных возможностей и на том, что о нем напишут в энциклопедиях и мемуарах. И, конечно, стремление нравиться влияет на кадровые решения: ты окружаешь себя подхалимами и льстецами и теряешь чувство реальности.

И, вероятно, именно это мы сейчас и наблюдаем в кабинете, который теперь будет украшать чужая нобелевская медаль.

Виталий Портников, zbruc.eu

