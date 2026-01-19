ISW: Россиян готовят к важному решению по войне 2 19.01.2026, 8:51

8,376

Какой сигнал готовит Кремль.

Кремль вновь вывел в публичное поле бывшего народного депутата Украины, кума Путина Виктора Медведчука, подозреваемого в госизмене и ряде тяжких преступлений. Его недавние заявления о войне РФ против Украины направлены на подготовку российского общества к отказу Москвы от мирного урегулирования в обозримом будущем. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

18 января российские пропагандистские ресурсы активно тиражировали интервью Медведчука агентству ТАСС, в котором он сделал ряд тезисов о войне. В частности, он заявил, что «мира в Украине в 2026 году не будет», а также повторил ключевые нарративы Кремля о том, что «время работает на Россию» и Москва намерена добиться своих первоначальных целей без переговоров с Киевом.

Медведчук также воспроизвел стандартные кремлевские утверждения о якобы войне России с Западом, «нелегитимности» украинской власти и отверг возможность проведения выборов в Украине на любых условиях, кроме навязанных РФ.

В ISW отмечают, что подобная риторика давно используется Владимиром Путиным и его окружением для демонстрации приверженности изначальным целям вторжения и теории «переживания» Украины и ее западных союзников — как в военном, так и в экономическом плане.

Аналитики подчеркивают, что Кремль сознательно использует Медведчука как инструмент для озвучивания более радикальных заявлений, которые официальные лица РФ не всегда готовы делать напрямую. При этом его слова подаются как позиция человека, якобы представляющего украинскую сторону.

По оценке ISW, главная аудитория этих заявлений — российское население. Кремль, вероятно, готовит общественное мнение к продолжению войны и отказу от мирных инициатив.

«Кремль, вероятно, использует интервью Медведчука от 18 января, чтобы оправдать отказ России от мирных усилий по урегулированию войны в Украине», — считают аналитики.

Заявления Медведчука прозвучали на фоне продолжающихся консультаций между США, ЕС и Украиной по разработке мирного плана, а также недавних переговоров между Киевом и Вашингтоном, состоявшихся 16 января в Майами. В ISW убеждены, что Москва, скорее всего, отвергнет любое мирное предложение, которое не будет полностью соответствовать ее максималистским требованиям.

