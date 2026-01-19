ЕС может ввести пошлины против США на €93 миллиарда 19.01.2026, 9:16

1,098

В ответ на угрозы Трампа.

ЕС может ввести пошлины против США на 93 млрд евро или ограничить доступ американских компаний к рынку блока в ответ на угрозы президента Дональда Трампа в адрес стран, выступающих против захвата Гренландии. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание называет возможность такого шага «самым серьезным кризисом в трансатлантических отношениях за последние десятилетия».

Чиновники, знакомые с событиями, рассказали, что пошлины рассматриваются, чтобы дать лидерам ЕС рычаги влияния на решающих встречах с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе на этой неделе.

Европейские лидеры стремятся найти компромисс, который позволит избежать глубокого разрыва НАТО, что будет представлять угрозу для безопасности Европы.

Как отмечает FT, ЕС подготовил список тарифов против США еще в 2025 году, но его отложили до 6 февраля, чтобы избежать полномасштабной торговой войны.

В воскресенье, 18 января, 27 послов ЕС обсудили его возобновление, а также так называемый инструмент противодействия принуждению (ACI), который может ограничить доступ американских компаний к внутреннему рынку.

Источники отметили, что Франция призвала страны ЕС применить ACI, который никогда не использовался с момента его создания в 2023 году. Этот инструмент включает ограничения на инвестиции и может ограничить экспорт услуг, таких как те, которые предоставляют американские компании Big Tech в ЕС.

