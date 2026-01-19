закрыть
Доказано практикой

  • Виталий Шапран
  • 19.01.2026, 9:25
Доказано практикой

Санкции против России снижают цены на нефть.

Россия сегодня активно продвигает тезис о том, что антироссийские санкции якобы приводят к росту цен на нефть на мировых рынках. На прошлой неделе было зафиксировано множество подобных вбросов в информационное пространство.

Обращу внимание читателей на один из наиболее показательных примеров такой пропаганды — комментарии аналитика PVM Тамаша Варги, который утверждал, что рост цен на нефть обусловлен сообщениями о том, что президент США дал ход законопроекту Линдси Грэма о новых санкциях против РФ. По его словам, это усилило опасения относительно сокращения экспорта российской нефти.

На самом деле рост цен на Brent составил всего 1–2 доллара и был вызван в первую очередь новостями о протестах в Иране. Законопроект Линдси Грэма анонсировался уже столько раз, что маловероятно, что мировой нефтяной рынок вообще на него отреагировал.

Если же проанализировать санкционные тренды последних шести месяцев и торговое давление США на Индию, становится очевидно, что санкции, наоборот, приводили к снижению цен на российскую нефть и к увеличению объемов ее экспорта из РФ.

Напомню, что 2025 год завершился с дисконтом между Brent и Urals в 23–25 долларов за баррель, и для компенсации падения выручки Россия наращивала объемы экспорта — до тех пор, пока США и Великобритания не начали перехватывать ее «теневой» танкерный флот.

Таким образом, как бы парадоксально это ни звучало, практика показывает, что именно санкционный и торговый прессинг делает РФ более склонной «баловать» своих покупателей низкими ценами на нефть.

Для насыщения мирового нефтяного рынка это неплохая новость, а вот для российской пропаганды — плохая, поскольку она в очередной раз попыталась выдать желаемое за действительное.

Виталий Шапран, «Фейсбук»

