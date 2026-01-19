закрыть
19 января 2026, понедельник
В Чечне пытаются скрыть информацию о ДТП с сыном Кадырова

  • 19.01.2026, 9:41
  • 1,506
В Чечне пытаются скрыть информацию о ДТП с сыном Кадырова

Полиция досматривала телефоны сотрудников больницы в Грозном.

Группа полицейских 17 января ходила по медуреждению в Грозном и проверяла телефоны как сотрудников больницы, так и пациентов. Персонал учреждения, куда после ДТП попал сын чеченского правителя Рамзана Кадырова Адам также предупредили о последствиях общения с журналистами и оппозиционными пабликами, сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники.

«Вели они себя вежливо, говорили, что им поручено. Они не говорили, что именно искали в телефонах. Смотрели мобильные и врачей, и другого персонала, и пациентов даже. Но пациентами они не так сильно интересовались, скорее тех, кто на глаза попадался, смотрели», – рассказал источник.

По словам источников «Кавказ.Реалии», после ДТП в больницу в Грозном были доставлены еще около 20 человек. В основном это были приближенные Адама Кадырова, у которых не было серьезных повреждений.

Ранее медиа и оппозиционное движение NIYSO сообщили, что в аварии с участием кортежа сына главы Чечни погиб один человек. По данным «Новой газеты Европа», погибший – водитель машины, в которую врезался автомобиль из кортежа Адама Кадырова.

Издание пишет, что ДТП произошло из-за того, что «водитель головной машины кортежа проигнорировал красный сигнал светофора на перекрестке». В головной машине находились сын главы Чечни и трое охранников. Журналисты уточняют, что у начальника охраны Кадырова-младшего Апти Ирасханова диагностирован перелом позвонка шейного отдела, у остальных, включая Адама Кадырова, зафиксированы не опасные для жизни травмы.

