Морозы не отступают
- 19.01.2026, 9:54
Холодная погода сохранится на этой неделе.
19 января температура воздуха в Беларуси составит от −9 до −15 градусов, местами по юго-западу — −5…−8. К концу недели днем ожидается усиление морозов до −17…−22.
Белгидромет объявил на 19 января штормовое предупреждение. В отдельных районах на дорогах возможна гололедица, ночью и утром местами прогнозируется изморозь. Минимальная температура воздуха может понизиться до −25…−28 градусов.
Самый сильный мороз утром 19 января зафиксировали в Кличеве — −27,3.
20–21 января погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Во вторник ожидается преимущественно без осадков, в некоторых районах возможны слабый туман и изморозь. Ночью температура составит −13…−20 градусов, при прояснениях — до −25; днем — −6…−12, местами до −15.
Аналогичный температурный фон сохранится и 21 января, однако по северо-востоку страны местами пройдет небольшой снег.
22 января днем температура будет колебаться от −8 градусов по юго-западу до −17 по северо-востоку.
23 января морозы усилятся: днем ожидается −17…−22. В выходные ночные температуры могут опускаться до −30 градусов.