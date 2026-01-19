закрыть
Такси в Минске влетело в МАЗ дорожников

  • 19.01.2026, 10:47
  • 1,826
Такси в Минске влетело в МАЗ дорожников

Есть пострадавшие среди детей.

Серьезное ДТП произошло минувшей ночью на МКАД в Минске: легковой автомобиль столкнулся с грузовиком дорожной службы, выполнявшим работы по обслуживанию магистрали. В результате аварии пострадали три пассажира легковушки, в том числе двое детей, все они были госпитализированы, пишет Telegraf.

Как сообщили в столичной Госавтоинспекции, инцидент произошел на внутреннем кольце МКАД в районе 21-го километра. По предварительным данным, в ДТП попал автомобиль такси сервиса «Яндекс Go» марки Renault.

За рулем легкового автомобиля находился 50-летний водитель. По версии ГАИ, он отвлекся от управления и совершил наезд на грузовик МАЗ с прицепом, который в момент аварии, предположительно, выполнял работы по очистке дороги от снега.

