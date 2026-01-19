Кремль сделал ставку 1 Вадим Денисенко

19.01.2026, 10:54

3,532

Но планам Путина не суждено сбыться.

Наверное, нет в стране человека, который бы не видел новость о том, что в ближайшие несколько суток будет массированный удар россиян по Киеву и области. И не нужно быть большим аналитиком, чтобы понять – этот удар, если он будет, будет направлен на энергетику.

1. К сожалению, Трамп не спешит давить на Россию, чтобы та максимально быстро ответила на предложения по плану из 20 пунктов. Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву состоится не раньше конца этого месяца, а это значит, что до конца месяца у Путина есть временной лаг. И я уверен, что эта встреча ни к чему не приведет: Путин будет тянуть время, а Трамп не имеет рычагов влияния на Путина, которые позволили бы эффективно надавить на Россию уже сейчас.

2. Венесуэльский кураж Трампа понемногу испаряется. А что касается Ирана, то ситуация явно зависла. И, похоже, стратегия США состоит из двух пунктов:

Посмотреть на энергетическую ситуацию в Украине;

При необходимости, подождать еще полгода, пока российские нефтяные проблемы максимально ослабят Россию.

3. Логика США на 2026 год сводится к следующим пунктам:

Получить максимальный контроль над ценообразованием на нефть в мире;

Получить максимальный контроль над главными логистическими точками мира (Гренландия, Панамский и Суэцкий каналы);

Максимально вернуть доллар в мировые торговые операции (прежде всего благодаря нефти);

Получить максимальный доступ к редкоземельным металлам в мире.

4. Все это делается для того, чтобы с максимально сильной позиции выйти на переговоры с Китаем, который в прошлом году принял вызов Трампа и объявил: хотите торговую войну, мы ограничим вам доступ к редкоземелиям.

5. Но вернемся к Украине. Путин, по логике, должен нанести серьезный удар по Киеву: он верит, что блэкаут заставит Украину пойти на унизительный мир. Думаю, что ему это не удастся, но я хотел бы обратить внимание на несколько моментов, которые стали «узким горлышком» после предыдущего обстрела.

15 января было объявлено чрезвычайное энергетическое положение. Но это метафора, не имеющая под собой никакой основы. К сожалению, новый министр энергетики будет работать, имея полномочия мирного времени. Единственная надежда, что новосозданный энергетический штаб (пятый за два года) будет работать. Все четыре предыдущих имитировали деятельность.

На дипломатическом уровне мы полностью провалили трек энергетического геноцида россиян. Заявление нашего спецпредставителя в ООН о «сушите весла и плетите лапти» – квинтэссенция этого провала. Вместо того, чтобы понравиться украинцам, нужно было говорить, что в последний раз нечто подобное в Украине было в 1941 году из-за фашистов.

На уровне государства и на уровне Киева мы полностью провалили коммуникацию с населением. К сожалению, сейчас выводов никто не сделал. Ни на уровне Киева, ни на уровне государства нет не то что коммуникационной стратегии, нет спикеров, которые могли бы грамотно коммуницировать.

Повторю еще раз: нужно готовиться к самому сложному. Худшее, что может быть – это начать перекладывать ответственность, а это пока базовый сценарий.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

