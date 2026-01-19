По «экстремистской» статье осудили жителя Мозыря, который получил благодарность от Лукашенко 1 19.01.2026, 11:20

1,018

Михаил Палазник

Его признали виновным в «содействии экстремистской деятельности».

В Гомельском областном суде вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Мозыря Михаила Палазника. Его признали виновным в «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 и 2 статьи 361−4 УК) и назначили наказание, связанное с лишением свободы. По всей видимости, мужчине назначено ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение. Конкретные детали дела и приговора пока неизвестны, пишет «Гомельская вясна».

Михаил Палазник в 2014 году он проходил срочную службу в Минском гарнизоне и участвовал в военном параде, приуроченном к Дню независимости 3 июля. За участие в параде он получил благодарность от Лукашенко.

Правозащитники предполагают, что мужчину судили в связи с «делом Гаюна».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com