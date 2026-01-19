закрыть
19 января 2026, понедельник, 11:39
По «экстремистской» статье осудили жителя Мозыря, который получил благодарность от Лукашенко

1
  • 19.01.2026, 11:20
  • 1,018
По «экстремистской» статье осудили жителя Мозыря, который получил благодарность от Лукашенко
Михаил Палазник

Его признали виновным в «содействии экстремистской деятельности».

В Гомельском областном суде вынесен обвинительный приговор в отношении жителя Мозыря Михаила Палазника. Его признали виновным в «содействии экстремистской деятельности» (ч. 1 и 2 статьи 361−4 УК) и назначили наказание, связанное с лишением свободы. По всей видимости, мужчине назначено ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение. Конкретные детали дела и приговора пока неизвестны, пишет «Гомельская вясна».

Михаил Палазник в 2014 году он проходил срочную службу в Минском гарнизоне и участвовал в военном параде, приуроченном к Дню независимости 3 июля. За участие в параде он получил благодарность от Лукашенко.

Правозащитники предполагают, что мужчину судили в связи с «делом Гаюна».

