Доллар прибавляет в цене
- 19.01.2026, 11:30
Что с курсами валют в понедельник?
Новую неделю доллар начал с небольшого роста, а российский рубль такими же темпами движется в противоположную сторону. Юань тем временем укрепляется, а биткоин сейчас вблизи отметки $92 720, заметил «Онлайнер».
Доллар подорожал на 0,04 копейки и стоит 2,9005 рубля.
Сделок с евро не было, Нацбанк установил курс на понедельник 3,3667 рубля.
Сотня российских рублей сбросила 0,03 копейки и стоит 3,7173 рубля.
Десяток юаней подорожал на 0,86 копейки и стоит 4,1602 рубля.
В пятницу доллар подешевел на 0,67 копейки и стоил 2,9001 рубля. Сделок с евро не было, Нацбанк установил курс на понедельник 3,3667 рубля. Сотня российских рублей выросла на 0,32 копейки и стоила 3,7176 рубля. Десяток юаней подешевел на 2,04 копейки и стоил 4,1516 рубля.