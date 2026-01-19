закрыть
Доллар прибавляет в цене

  • 19.01.2026, 11:30
Что с курсами валют в понедельник?

Новую неделю доллар начал с небольшого роста, а российский рубль такими же темпами движется в противоположную сторону. Юань тем временем укрепляется, а биткоин сейчас вблизи отметки $92 720, заметил «Онлайнер».

Доллар подорожал на 0,04 копейки и стоит 2,9005 рубля.

Сделок с евро не было, Нацбанк установил курс на понедельник 3,3667 рубля.

Сотня российских рублей сбросила 0,03 копейки и стоит 3,7173 рубля.

Десяток юаней подорожал на 0,86 копейки и стоит 4,1602 рубля.

В пятницу доллар подешевел на 0,67 копейки и стоил 2,9001 рубля. Сделок с евро не было, Нацбанк установил курс на понедельник 3,3667 рубля. Сотня российских рублей выросла на 0,32 копейки и стоила 3,7176 рубля. Десяток юаней подешевел на 2,04 копейки и стоил 4,1516 рубля.

