Совокупное состояние миллиардеров в мире достигло рекордного уровня
- 19.01.2026, 11:41
Во многом благодаря политике президента США.
Совокупное состояние миллиардеров в мире достигло рекордного уровня в 2025 году, Рост богатства сверхобеспеченных грозит «крайне опасными» политическими последствиями, пишет France24 (перевод — сайт Charter97.org).
Согласно ежегодному докладу благотворительной организации Oxfam, опубликованному накануне форума в Давосе, состояние мировых миллиардеров увеличилось на 16,2% и достигло $18,3 трлн — во многом благодаря политике президента США Дональда Трампа в первый год его второго срока. В организации заявили, что курс на дерегулирование и подрыв международных соглашений по корпоративному налогообложению способствовал резкому росту доходов самых богатых людей планеты.
Впервые в истории число миллиардеров превысило 3 тысячи. При этом 12 самых богатых людей мира, включая главу Tesla и SpaceX Илона Маска, владеют большим состоянием, чем беднейшая половина человечества — более четырех миллиардов человек.
Oxfam также отмечает, что накопленные капиталы все чаще используются для приобретения политического влияния. В качестве примеров приводятся покупка Илоном Маском социальной сети X и приобретение главой Amazon Джеффом Безосом газеты The Washington Post. По словам исполнительного директора Oxfam Амитаба Бехара, растущее неравенство формирует «политический дефицит», который является «опасным и неустойчивым».
Дональд Трамп прибудет в Давос с одной из крупнейших делегаций США за всю историю форума и, как ожидается, станет центральной фигурой обсуждений. Его участие уже вызвало протесты: около 300 активистов собрались в Давосе, обвиняя форум в отсутствии демократической легитимности.
В Oxfam подчеркнули, что решение США освободить свои корпорации от глобального минимального налога в 15% является наглядным примером игнорирования проблемы неравенства. По мнению организации, концентрация богатства подрывает демократию и угрожает правам большинства населения мира.