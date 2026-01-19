закрыть
19 января 2026, понедельник
Беларусь оказалась в эпицентре морозной аномалии

1
  • 19.01.2026, 11:43
  • 1,292
Беларусь оказалась в эпицентре морозной аномалии

Пять городов побили рекорды.

В воскресенье, 18 января, Беларусь, по заявлениям метеоканала «Метеовайб», была в зоне одной из крупнейших отрицательных температурных аномалий на Земле. Это привело к падению температуры на 10–15°C ниже нормы для этой поры года.

По данным ресурса pogodaiklimat.by, на метеостанции Кличев отрицательная температурная аномалия достигла 19°С, в Минске — 12°С; настолько температура была ниже среднегодовых значений за историю наблюдений.

Тем временем еще один погодный канал сообщил, что новые рекорды минимальных температур 18 января установили сразу 4 города:

- Березино -26.2 (предыдущий -22.1 в 1977 году);

- Октябрь -24.0 (предыдущий -22.0 в 1976 году);

- Бобруйск -28.0 (предыдущий -27.6 в 1976 году);

- Брагин -25.2 (предыдущий -24.1 в 1968 году);

- Кличев -29.3 (предыдущий -23.8 в 1977 году).

Напомним, что в понедельник, 19 января, Беларусь всё ещё будет находиться в зоне влияния антициклона, центр которого находится около юго-восточных границ страны.

А это значит, что днём температура будет около -10…-16°С, лишь по юго-западу местами -7…-9°С. Зато без осадков и сильного ветра.

