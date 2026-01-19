Трамп сделал очередное заявление о российской угрозе для Гренландии 2 19.01.2026, 11:52

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США подчеркнул, что пришло время ее устранить.

Гренландия должна избавиться от угрозы со стороны Российской Федерации, о которой НАТО предупреждает Копенгаген уже около 20 лет.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«НАТО уже 20 лет говорит Дании, что «она должна избавиться от российской угрозы в Гренландии». К сожалению, Дания ничего не смогла с этим сделать», - отметил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что теперь пришло время это изменить, и российская угроза будет устранена.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com