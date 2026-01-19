закрыть
Трамп сделал очередное заявление о российской угрозе для Гренландии

  • 19.01.2026, 11:52
Трамп сделал очередное заявление о российской угрозе для Гренландии
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США подчеркнул, что пришло время ее устранить.

Гренландия должна избавиться от угрозы со стороны Российской Федерации, о которой НАТО предупреждает Копенгаген уже около 20 лет.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«НАТО уже 20 лет говорит Дании, что «она должна избавиться от российской угрозы в Гренландии». К сожалению, Дания ничего не смогла с этим сделать», - отметил Трамп.

Президент США также подчеркнул, что теперь пришло время это изменить, и российская угроза будет устранена.

