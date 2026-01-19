В минском кинотеатре случилась драка с обливанием водой 10 19.01.2026, 12:07

4,324

Кульминацию скандала другие зрители успели снять на видео.

На одном из вечерних сеансов популярного триллера «Горничная» в Минске разгорелся шумный конфликт между двумя компаниями молодых людей: дело даже дошло до драки и обливания напитками. Кульминацию скандала другие зрители успели снять на видео и выложить в Threads — пост за сутки набрал полмиллиона просмотров, пишет «Онлайнер».

В начале идет перепалка между парнем и сидящими сзади девушками. Из диалогов мало что понятно, они все на уровне: «По ***** [лицу] не хочешь получить?» — «Рот закрой свой». Затем участники спора начинают, крича, толкать и хватать друг друга; девушек со стороны резко обливают водой.

О том, что именно произошло в зале, чуть подробнее рассказала автор видео:

— Три очень «воспитанные» девушки на протяжении первой половины фильма выкрикивали свои комментарии и орали матом. Это, безусловно, не нравилось никому, и парень, который сидел с девушкой, не выдержал и сказал: «Вы можете вести себя тише? Невозможно смотреть фильм» (абсолютно спокойно и вежливо). Они послали его.

Началась словесная матерная перепалка, в которой девушки вели себя крайне некрасиво (парня тоже не защищаю, он так же ругался матом, но было видно, как он себя сдерживал и не хотел конфликта, отвечал на их нападки). Казалось, конфликт закончился, как тут мы видим инициативу со стороны девушек продолжить: одна из них начинает бить парня. Парень девушек не бил, в основном отталкивал их или тянул.

Его девушка для того, чтобы ее парня, очевидно, перестали бить, открыла бутылку с водой и попыталась облить нападающих. Конфликт завершился тем, что девушки забивали ему стрелку под Dana Mall, ну а пара покинула зал. Но при этом девушки пошли за ними, пытаясь продолжить конфликт.

После того как видео завирусилось, многие комментаторы недоумевали, почему все остальные люди в зале почти никак не отреагировали, продолжая одновременно следить и за фильмом, и за конфликтом. Вопросы накопились и к администрации кинотеатра, мол, почему никто не пришел и не вывел нарушителей порядка.

— Я все, конечно, понимаю, но почему я должна орать, трепать себе нервы, чтобы доказать трем хабалкам, что они хабалки? Я выразила свое недовольство, как и весь зал. Мы цивилизованно вызвали администрацию. Весь зал не обязан с ними ругаться, а администрация должна своевременно реагировать, — еще раз высказалась автор ролика.

Что говорит кинотеатр?

Инцидент случился в кинопространстве mooon, находящемся в ТРЦ Dana Mall. В разговоре с Onlíner представители сети кинотеатров рассказали, чем в итоге все закончилось. По их словам, администрация действовала в соответствии с внутренними регламентами безопасности: была нажата кнопка тревожной сигнализации. Прибыл наряд Департамента охраны, который и взял на себя урегулирование инцидента.

— К моменту прибытия сотрудников милиции участники конфликта уже находились в фойе. Несмотря на очевидное нарушение общественного порядка, обе стороны в тот момент отказались от написания заявлений друг на друга.

В mooon также напомнили, что в кинозалах запрещено совершать любые действия, мешающие другим зрителям: громко разговаривать (в том числе по телефону), использовать предметы, создающие шумовые или световые эффекты, нарушать тишину во время сеанса. И дополнительно порекомендовали, как себя вести, если в зале где-то по соседству обнаружился нарушитель порядка.

— Мы настоятельно рекомендуем гостям не вступать в прямую конфронтацию с нарушителями, особенно если те ведут себя агрессивно или находятся в состоянии опьянения. Это может быть небезопасно и лишь усугубит ситуацию внутри зала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com