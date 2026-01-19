В минском кинотеатре случилась драка с обливанием водой

В минском кинотеатре случилась драка с обливанием водой10
- 19.01.2026, 12:07
- 4,324
Кульминацию скандала другие зрители успели снять на видео.
На одном из вечерних сеансов популярного триллера «Горничная» в Минске разгорелся шумный конфликт между двумя компаниями молодых людей: дело даже дошло до драки и обливания напитками. Кульминацию скандала другие зрители успели снять на видео и выложить в Threads — пост за сутки набрал полмиллиона просмотров, пишет «Онлайнер».
В начале идет перепалка между парнем и сидящими сзади девушками. Из диалогов мало что понятно, они все на уровне: «По ***** [лицу] не хочешь получить?» — «Рот закрой свой». Затем участники спора начинают, крича, толкать и хватать друг друга; девушек со стороны резко обливают водой.
О том, что именно произошло в зале, чуть подробнее рассказала автор видео:
— Три очень «воспитанные» девушки на протяжении первой половины фильма выкрикивали свои комментарии и орали матом. Это, безусловно, не нравилось никому, и парень, который сидел с девушкой, не выдержал и сказал: «Вы можете вести себя тише? Невозможно смотреть фильм» (абсолютно спокойно и вежливо). Они послали его.
Началась словесная матерная перепалка, в которой девушки вели себя крайне некрасиво (парня тоже не защищаю, он так же ругался матом, но было видно, как он себя сдерживал и не хотел конфликта, отвечал на их нападки). Казалось, конфликт закончился, как тут мы видим инициативу со стороны девушек продолжить: одна из них начинает бить парня. Парень девушек не бил, в основном отталкивал их или тянул.
Его девушка для того, чтобы ее парня, очевидно, перестали бить, открыла бутылку с водой и попыталась облить нападающих. Конфликт завершился тем, что девушки забивали ему стрелку под Dana Mall, ну а пара покинула зал. Но при этом девушки пошли за ними, пытаясь продолжить конфликт.
После того как видео завирусилось, многие комментаторы недоумевали, почему все остальные люди в зале почти никак не отреагировали, продолжая одновременно следить и за фильмом, и за конфликтом. Вопросы накопились и к администрации кинотеатра, мол, почему никто не пришел и не вывел нарушителей порядка.
— Я все, конечно, понимаю, но почему я должна орать, трепать себе нервы, чтобы доказать трем хабалкам, что они хабалки? Я выразила свое недовольство, как и весь зал. Мы цивилизованно вызвали администрацию. Весь зал не обязан с ними ругаться, а администрация должна своевременно реагировать, — еще раз высказалась автор ролика.
Что говорит кинотеатр?
Инцидент случился в кинопространстве mooon, находящемся в ТРЦ Dana Mall. В разговоре с Onlíner представители сети кинотеатров рассказали, чем в итоге все закончилось. По их словам, администрация действовала в соответствии с внутренними регламентами безопасности: была нажата кнопка тревожной сигнализации. Прибыл наряд Департамента охраны, который и взял на себя урегулирование инцидента.
— К моменту прибытия сотрудников милиции участники конфликта уже находились в фойе. Несмотря на очевидное нарушение общественного порядка, обе стороны в тот момент отказались от написания заявлений друг на друга.
В mooon также напомнили, что в кинозалах запрещено совершать любые действия, мешающие другим зрителям: громко разговаривать (в том числе по телефону), использовать предметы, создающие шумовые или световые эффекты, нарушать тишину во время сеанса. И дополнительно порекомендовали, как себя вести, если в зале где-то по соседству обнаружился нарушитель порядка.
— Мы настоятельно рекомендуем гостям не вступать в прямую конфронтацию с нарушителями, особенно если те ведут себя агрессивно или находятся в состоянии опьянения. Это может быть небезопасно и лишь усугубит ситуацию внутри зала.