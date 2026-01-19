Цены на золото и серебро взлетели до исторических максимумов 19.01.2026, 12:16

1,150

На фоне заявлений президента США.

Мировые цены на золото и серебро достигли новых максимумов после новых заявлений президента США Дональда Трампа о введении 10-процентных торговых пошлин в отношении Германии и еще семи стран Европы из-за их позиции по Гренландии.

Утром в понедельник, 19 января, после начала биржевой недели на азиатских фондовых рынках цена на золото, являющееся ключевым активом в периоды потрясений, достигла пика в 4690,59 доллара, а на серебро - 94,12 доллара, пишет «Немецкая волна».

Одновременно большинство фондовых рынков упали на фоне новых опасений о возможном начале торговой войны. Японский Nikkei снизился на 1,4%, а самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии сократился на 0,3%. Курс доллара упал по отношению к иене и швейцарскому франку, в то время как евро и фунт стерлингов выросли, а цены на нефть остались на прежнем уровне.

Трамп: Новые тарифы начнут действовать с 1 февраля

Дональд Трамп 17 января объявил, что с 1 февраля для Германии, Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции будет действовать 10-процентный тариф на товары, которые поставляются в Соединенные Штаты . По словам президента США, с 1 июня пошлины возрастут до 25 процентов. Тарифы будут введены в дополнение к уже действующим, уточнило агентство Reuters. Сборы «будут взиматься до тех пор, пока не будет достигнута сделка о полной и окончательной покупке Гренландии», заявил Трамп, добавив, что США «пытались осуществить эту операцию более 150 лет», но Дания отказывалась.

