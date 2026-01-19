Белоруска нашла в бобруйском зефире «какие-то деревяшки» 7 19.01.2026, 12:23

2,340

«Красный пищевик» ответил, что это было.

Жительница Беларуси рассказала, что обнаружила в зефире производства известной бобруйской кондитерской фабрики «Красный пищевик» кусочки дерева. На фабрике отреагировали на жалобу и разъяснили, что бы это могло быть и откуда взялось.

«Ела зефир «Красный пищевик» и попалась какая-то деревяшка. Очень хорошо, что не дала ребенку этот зефир, он его очень любит. Будьте внимательны, когда что-то кушаете», — написала женщина в соцсети Threads.

На этом белоруска не остановилась и обратилась на само производство. На «Красном пищевике» не оставили вопрос без рассмотрения. Там извинились за казус и пояснили, что причина появления деревяшек в сладостях — «классическое» производство.

«Наш зефир производится по классической технологии для возможности сохранить «тот самый» вкус. Вот уже много лет эта технология не меняется. После изготовления зефир некоторое время «отдыхает» на экологичных сосновых досках. Это «фишка» нашего производства. В производстве сладости мы не используем пластик и иные материалы, чтобы сохранить первозданные вкус и аромат», — рассказали на фабрике.

На «Красном пищевике» признали, что очень редко, но бывает, что в зефир из-за этого попадают «инородные материалы».

«Мы ещё раз приносим наши извинения и надеемся, что в будущем от нашего зефира Вы будете получать только положительные эмоции и впечатления», — говорится в сообщении кондитерской фабрики.

