РФ оставила без света пять областей Украины 3 19.01.2026, 12:37

2,314

Коллаж: ТСН

Морозный энерготеррор России продолжается.

Россия в очередной раз атаковала украинскую энергетику. В результате российских ударов частично остались без света пять областей Украины.

Первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов сообщил на брифинге, что по состоянию на утро 19 января без света остается часть Сумской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областей.

- Аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью, - сообщил чиновник.

Он также отметил, что ситуация со светом остается сложной в Киеве и области, и не стал прогнозировать время возвращения к графикам почасовых отключений в столице и на всей территории Киевской области. Кроме того, Некрасов напомнил, что дополнительную нагрузку на энергосистему создают морозы, поскольку потребление электроэнергии увеличивается с понижением температуры воздуха.

- Над восстановлением электроснабжения в столице работают 60 бригад, из которых 12 привлечены из других регионов. Операторы систем распределения продолжают применять сетевые ограничения. Ранее обнародованные графики почасовых отключений временно не действуют, - подчеркнул представитель Минэнерго.

По его словам, во всех других областях действуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

- В нескольких областях вынужденно применяются аварийные отключения из-за перегрузки оборудования в условиях очень высокого уровня потребления во время морозов. Возвращение к графикам почасовых отключений произойдет после стабилизации ситуации, - отметил Некрасов.

Морозный энерготеррор РФ продолжается: враг снова оставил без света 5 областей

Артем Некрасов отметил, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com