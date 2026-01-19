Мэтт Дэймон: Netflix хочет, чтобы в фильмах сюжет повторялся 3-4 раза в диалогах 19.01.2026, 12:39

Мэтт Дэймон

Фото: Gareth Cattermole/Getty Images

Потому что зрители смотрят фильмы с телефонами в руках.

Актеры Мэтт Деймон и Бен Аффлек рассказали, как стриминговые сервисы меняют подход к созданию кино. По словам Деймона, Netflix исходит из того, что зритель уделяет фильму меньше внимания дома, чем в кинотеатре, пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Актер отметил, что платформа настаивает на более раннем появлении масштабных экшн-сцен, чтобы удержать аудиторию с первых минут. Кроме того, в процессе работы обсуждается необходимость «повторять сюжет три-четыре раза в диалогах», поскольку многие зрители параллельно сидят в телефонах.

«Раньше экшен-фильм строился вокруг трех ключевых сцен — в начале, середине и финале, куда вкладывались основные деньги. Теперь просят большую сцену уже в первые пять минут?», — рассказал Деймон.

Актер Бен Аффлек при этом подчеркнул, что такой подход не является единственно возможным. В качестве примера он привел недавний хит Netflix — мини-сериал «Переходный возраст», который, по его словам, нарушает все «формулы», но при этом оказался успешным.

Деймон назвал подобные проекты скорее исключением, однако Аффлек уверен, что они доказывают: зрителя можно увлечь и без постоянного повторения сюжета и зрелищных трюков с первых минут.

