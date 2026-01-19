«Враг теряет «глаза» 19.01.2026, 12:54

Что происходит в Крыму после ударов ВСУ.

Во временно оккупированном Крыму россияне пытаются как можно быстрее восстановить радиолокационные станции, которые поражают Силы обороны Украины. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Его попросили прокомментировать, как быстро россияне восстанавливают системы РЛС во временно оккупированном Крыму после того, как Силы обороны их уничтожают. В частности, на днях на полуострове была поражена радиолокационная станция «Небо-У» в районе Евпатории и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» вблизи населенного пункта Хуторок.

«Конечно, они пытаются максимально быстро это сделать (восстановить – прим.), потому что прекрасно понимают, что уничтожение наблюдательных систем означает дальнейшее уничтожение уже объектов, которые они прикрывают. Мы в принципе с вами уже это наблюдали неоднократно... В любом случае, уменьшение потенциала врага в отношении возможности обнаружить средства нападения с нашей стороны – это всегда плюс, конечно. И да – россияне всегда на это реагируют – это, конечно, минус», – сказал Плетенчук.

По его словам, оккупанты периодически перекрывают Крымский мост, из-за чего иногда создаются очереди из более чем 100 автомобилей на въезде на сооружение. Вокруг моста остается высокая насыщенность ПВО противника. Соответствующие меры проводит, в том числе, российская ФСБ.

Военный также рассказал, что зимний сезон, погода не способствует работе вражеской авиации над Черным морем.

«Море – это море… Поэтому сейчас авиация в воздушном пространстве над акваторией фактически минимальна. Это единицы, в отличие от предыдущих этапов», – сказал спикер.

Он добавил, что уже несколько дней также не фиксировалось выходов в море российских ракетоносцев, вероятно, из-за шторма в 2-3 балла, который наблюдается в последнее время. Это происходит не потому, что российские корабли не имеют такой технической возможности. Дело в том, по словам Плетенчука, что во время шторма запускать «Калибры» рискованно. Более того, с точки зрения географических особенностей порт Новороссийск расположен в сложной гавани, что затрудняет навигацию врага, особенно в межсезонье. Однако, подчеркнул Плетенчук, ВМС ВСУ всегда «ожидают» потенциальную опасность со стороны ракетоносителей противника.

