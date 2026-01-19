Белорус на фуре пытался ввезти 6 миллионов сигарет в Великобританию 4 19.01.2026, 12:58

В рамке авто были закреплены сразу два номерных знака.

Суд в Великобритании приговорил к двум годам и семи месяцам лишения свободы гражданина Беларуси Андрея С. В июне прошлого года он, управляя грузовиком с польскими номерами, пытался ввезти в страну более 6 млн контрабандных сигарет, пишет Most.

На грузовик обратили внимание британские пограничники в порту Дувра, куда прибывают паромы из континентальной части Европы. В машине, якобы перевозящей запчасти для завода Bentley, была необычная рамка для номерных знаков — из нее торчали кабельные стяжки. Оказалось, что в рамке закреплены сразу два номерных знака, которые можно заменить, перевернув. Один номер был якобы зарегистрирован в Варшаве, второй — в Лукуве Люблинского воеводства.

Это вызвало подозрения у пограничников, и они решили досмотреть грузовик. В прицепе нашли 6,4 млн сигарет разных марок, которые водитель пытался контрабандой ввезти в Великобританию. Их общая стоимость оценивается в 2,7 млн фунтов (13,1 млн злотых).

Во время досмотра водитель попытался разбить два телефона и планшет. Поврежденные устройства изъяли. Были найдены и другие улики: написанная рукой водителя записка с дополнительным номером и комплект пломб, использовавшихся для сокрытия отверстия в автомобиле. Экспертиза обнаружила на номерных знаках отпечатки пальцев водителя.

34-летнего Андрея С. из Бреста заключили под стражу. Его обвинили в контрабанде и участии в деятельности преступной организации. Суд посчитал, что как масштабы контрабанды, так и поведение водителя указывают на то, что он был доверенным лицом в преступной группе.

Белоруса приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы без права на отсрочку исполнения приговора.

