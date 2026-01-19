закрыть
19 января 2026, понедельник, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус на фуре пытался ввезти 6 миллионов сигарет в Великобританию

4
  • 19.01.2026, 12:58
Белорус на фуре пытался ввезти 6 миллионов сигарет в Великобританию

В рамке авто были закреплены сразу два номерных знака.

Суд в Великобритании приговорил к двум годам и семи месяцам лишения свободы гражданина Беларуси Андрея С. В июне прошлого года он, управляя грузовиком с польскими номерами, пытался ввезти в страну более 6 млн контрабандных сигарет, пишет Most.

На грузовик обратили внимание британские пограничники в порту Дувра, куда прибывают паромы из континентальной части Европы. В машине, якобы перевозящей запчасти для завода Bentley, была необычная рамка для номерных знаков — из нее торчали кабельные стяжки. Оказалось, что в рамке закреплены сразу два номерных знака, которые можно заменить, перевернув. Один номер был якобы зарегистрирован в Варшаве, второй — в Лукуве Люблинского воеводства.

Это вызвало подозрения у пограничников, и они решили досмотреть грузовик. В прицепе нашли 6,4 млн сигарет разных марок, которые водитель пытался контрабандой ввезти в Великобританию. Их общая стоимость оценивается в 2,7 млн фунтов (13,1 млн злотых).

Во время досмотра водитель попытался разбить два телефона и планшет. Поврежденные устройства изъяли. Были найдены и другие улики: написанная рукой водителя записка с дополнительным номером и комплект пломб, использовавшихся для сокрытия отверстия в автомобиле. Экспертиза обнаружила на номерных знаках отпечатки пальцев водителя.

34-летнего Андрея С. из Бреста заключили под стражу. Его обвинили в контрабанде и участии в деятельности преступной организации. Суд посчитал, что как масштабы контрабанды, так и поведение водителя указывают на то, что он был доверенным лицом в преступной группе.

Белоруса приговорили к двум годам и семи месяцам лишения свободы без права на отсрочку исполнения приговора.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию заблокировали и унизили
Россию заблокировали и унизили Александр Коваленко
Это очень важная история
Это очень важная история Аббас Галлямов
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев
Как Путин освобождает Сибирь для китайцев Юрий Бутусов
То ли ноль, то ли тысяча
То ли ноль, то ли тысяча Ирина Халип