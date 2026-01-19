закрыть
Лукашенко окончательно «слил» Мадуро

1
  • 19.01.2026, 13:18
  • 1,726
Фото: AFP

Диктатор даже не вспоминает о своем друге.

Лукашенко похвалил президента США Дональда Трампа за прямоту. Об этом он сказал 19 января на встрече с губернатором Кировской области России Александром Соколовым.

«Смотрите, он открыто говорит: «Нам надо Венесуэла, потому что там есть нефть. Нам надо Гренландия, потому что для обороны важно и редкоземельные металлы, нефть, газ — все там есть». Он открыто об этом говорит. Что дипломаты не приемлют. Да и я. Ты помолчи уже, что там нефть, говори, что там наркобароны, борись против них. А он в открытую говорит: ему надо нефть. «И если вы, европейцы, наше не будете покупать, то вам хана, мы вас всех перебьем и так далее и тому подобное», - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Стоит отметить, что в контексте Венесуэлы Лукашенко ничего не сказал о своем друге, диктаторе Николасе Мадуро, который был захвачен США и предстанет перед судом в Нью-Йорке.

