Остапа понесло

  • Виктор Шлинчак
  • 19.01.2026, 13:26
Остапа понесло
Виктор Шлинчак

Сигнал для многих игроков, которым просто надоело давление Трампа.

«Связи между Оттавой и Вашингтоном глубже, но отношения с Китаем стали более предсказуемыми». Слова, произнесённые премьером Канады Карни после подписания с Китаем ряда соглашений, демонстрируют поразительные изменения в политических и экономических союзах.

Пока Трамп добивается Гренландии, объявленное намерение стратегического партнёрства между Канадой и Китаем меняет расклад не только в Западном полушарии, которое Трамп уже провозгласил своей вотчиной.

Это — сигнал для многих игроков, которым просто надоело давление Трампа, тянущееся уже год, и они просчитывают новые варианты.

Сейчас ещё и европейцы после введённых Трампом пошлин будут задавать себе вопрос, с кем им на этом этапе выгоднее дружить — с непредсказуемыми (в этот исторический отрезок времени) Штатами или Китаем, который демонстрирует выдержку и пытается не быть втянутым в конфликты, где есть неоднозначная выгода.

Мы ещё увидим большую игру Китая по Украине, я в этом уверен.

Для начала Трамп должен окончательно наломать дров и своими методами отвернуть большинство геополитических игроков от себя.

«Венесуэльский успех» затуманил мозги — и Остапа понесло…

Виктор Шлинчак, «Фейсбук»

