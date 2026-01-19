Остапа понесло
- Виктор Шлинчак
- 19.01.2026, 13:26
Сигнал для многих игроков, которым просто надоело давление Трампа.
«Связи между Оттавой и Вашингтоном глубже, но отношения с Китаем стали более предсказуемыми». Слова, произнесённые премьером Канады Карни после подписания с Китаем ряда соглашений, демонстрируют поразительные изменения в политических и экономических союзах.
Пока Трамп добивается Гренландии, объявленное намерение стратегического партнёрства между Канадой и Китаем меняет расклад не только в Западном полушарии, которое Трамп уже провозгласил своей вотчиной.
Это — сигнал для многих игроков, которым просто надоело давление Трампа, тянущееся уже год, и они просчитывают новые варианты.
Сейчас ещё и европейцы после введённых Трампом пошлин будут задавать себе вопрос, с кем им на этом этапе выгоднее дружить — с непредсказуемыми (в этот исторический отрезок времени) Штатами или Китаем, который демонстрирует выдержку и пытается не быть втянутым в конфликты, где есть неоднозначная выгода.
Мы ещё увидим большую игру Китая по Украине, я в этом уверен.
Для начала Трамп должен окончательно наломать дров и своими методами отвернуть большинство геополитических игроков от себя.
«Венесуэльский успех» затуманил мозги — и Остапа понесло…
