Экс-советник президента Польши призвал закрыть погранпереходы с Беларусью
- 19.01.2026, 13:32
Из-за атак метеозондов.
Председатель фонда «Институт национальной безопасности», бывший советник президента Польши Станислав Жарын выступил с предложением закрыть недавно открытые пограничные переходы на границе с Беларусью. Поводом он назвал массовый прилет в Польшу метеозондов с контрабандными белорусскими сигаретами.
В своем сообщении в соцсети X Жарын назвал произошедшее «очередной наглой провокацией России и Беларуси», подчеркнув, что нарушение воздушного пространства Польши, по его мнению, не является случайным. Он расценил инцидент как элемент разведывательной операции, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.
Обращаясь к премьер-министру Дональду Туску, эксперт задался вопросом о реакции властей и призвал отказаться от «дружественных жестов». Напомним, 17 ноября после длительного перерыва Польша вновь открыла пункты пропуска «Бобровники» и «Кузница». Первый из них был закрыт более тысячи дней, второй — почти четыре года.
Kolejna bezczelna prowokacja Rosji i Białorusi. Naruszenie przestrzeni powietrznej RP to nie przypadek, ale kolejna operacja wywiadowcza destabilizująca Polskę.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 17, 2026
Panie Premierze @donaldtusk, co z naszą reakcją? Czy nie czas wycofać się z przyjaznych gestów na zachętę? Proszę… pic.twitter.com/4ggqO0ORP6