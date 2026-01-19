закрыть
19 января 2026, понедельник
Экс-советник президента Польши призвал закрыть погранпереходы с Беларусью

  • 19.01.2026, 13:32
Экс-советник президента Польши призвал закрыть погранпереходы с Беларусью

Из-за атак метеозондов.

Председатель фонда «Институт национальной безопасности», бывший советник президента Польши Станислав Жарын выступил с предложением закрыть недавно открытые пограничные переходы на границе с Беларусью. Поводом он назвал массовый прилет в Польшу метеозондов с контрабандными белорусскими сигаретами.

В своем сообщении в соцсети X Жарын назвал произошедшее «очередной наглой провокацией России и Беларуси», подчеркнув, что нарушение воздушного пространства Польши, по его мнению, не является случайным. Он расценил инцидент как элемент разведывательной операции, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.

Обращаясь к премьер-министру Дональду Туску, эксперт задался вопросом о реакции властей и призвал отказаться от «дружественных жестов». Напомним, 17 ноября после длительного перерыва Польша вновь открыла пункты пропуска «Бобровники» и «Кузница». Первый из них был закрыт более тысячи дней, второй — почти четыре года.

