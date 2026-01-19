Экс-советник президента Польши призвал закрыть погранпереходы с Беларусью 19.01.2026, 13:32

Из-за атак метеозондов.

Председатель фонда «Институт национальной безопасности», бывший советник президента Польши Станислав Жарын выступил с предложением закрыть недавно открытые пограничные переходы на границе с Беларусью. Поводом он назвал массовый прилет в Польшу метеозондов с контрабандными белорусскими сигаретами.

В своем сообщении в соцсети X Жарын назвал произошедшее «очередной наглой провокацией России и Беларуси», подчеркнув, что нарушение воздушного пространства Польши, по его мнению, не является случайным. Он расценил инцидент как элемент разведывательной операции, направленной на дестабилизацию ситуации в стране.

Обращаясь к премьер-министру Дональду Туску, эксперт задался вопросом о реакции властей и призвал отказаться от «дружественных жестов». Напомним, 17 ноября после длительного перерыва Польша вновь открыла пункты пропуска «Бобровники» и «Кузница». Первый из них был закрыт более тысячи дней, второй — почти четыре года.

Kolejna bezczelna prowokacja Rosji i Białorusi. Naruszenie przestrzeni powietrznej RP to nie przypadek, ale kolejna operacja wywiadowcza destabilizująca Polskę.



Panie Premierze @donaldtusk, co z naszą reakcją? Czy nie czas wycofać się z przyjaznych gestów na zachętę? Proszę… pic.twitter.com/4ggqO0ORP6 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) January 17, 2026

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com