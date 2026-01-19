Вместо России - ставка на Казахстан? 19.01.2026, 13:38

«Гомсельмаш» отчитался о росте продаж, но есть нюанс.

Впервые за последние месяцы «Гомсельмаш» озвучил статистику своих продаж, но не назвал главные цифры, заметил «Флагшток».

Недавно назначенный генеральный директор предприятия Виталий Шелег рассказал госСМИ об «очень перспективном рынке Казахстана»:

«По результатам работы в 2025 году мы отгрузили туда продукцию с ростом более 180% — 440 машин. На этот год правительством поставлена задача выйти на цифру в 500 машин».

По словам Шелега, еще одно экспортное направление — другие страны постсоветского пространства, СНГ, куда поставили «порядка 300 машин». Гендиректор добавил, что «на сегодня уже законтрактовано 220 машин в африканский регион с возможностью увеличения данной цифры».

В то же время он отметил, что «наша основная задача — удовлетворение потребности в технике Беларуси», а второй по величине рынок сбыта — Российская Федерация. Но не назвал, какое количество техники было отгружено на данные рынки, — это ключевой показатель.

Вероятно, гендиректор не захотел делиться печальной статистикой, особенно — по поставкам в Россию. В последнее время сообщалось, что в 2025 году российский рынок сельскохозяйственной техники рухнул, в частности, самоходных комбайнов — на 46% (по официальной статистике за январь–октябрь 2025 года). Поэтому предприятию и приходится искать альтернативу.

По предыдущим данным, «Гомсельмаш» ранее производил в год около 3 тыс. комбайнов и около 80% поставлял в РФ. Но сколько было выпущено техники в 2025 году и какое количество удалось продать, Гомсельмаш не раскрывает.

