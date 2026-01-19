закрыть
19 января 2026, понедельник
Трамп позвал Путина в «Совет мира»

  • 19.01.2026, 13:38
Для управления сектором Газа.

Путин получил приглашение в «Совет мира», который создают США, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. По его словам, оно было передано «по дипломатическим каналам». «В настоящий момент мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы», — добавил Песков.

Президент США Дональд Трамп решил создать «Совет мира» под своим руководством для управления сектором Газа после завершения войны между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС. При этом в уставе структуры описываются более широкие полномочия.

Ранее сайт Charter97.org писал, что администрация президента США Дональда Трампа предлагает странам, которые стремятся получить постоянное место в новосозданном Совете мира, сделать финансовый взнос в размере не менее 1 млрд долларов.

