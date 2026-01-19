Автор «Игры престолов» намерен продолжать свою сагу 1 19.01.2026, 13:44

Джордж Р. Р. Мартин

Фото: Daniel Prakopcyk

За последние годы он фактически построил медиа-империю.

Автор «Игры престолов» Джордж Р. Р. Мартин признался, что, несмотря на огромный успех своей вселенной, главная книга его жизни — «Ветра зимы» — остается для него самым тяжелым и болезненным проектом. Об этом писатель рассказал подводя итоги десятилетия после пика популярности HBO-сериала, пишет The Hollywood Reporter.

Мартин, которому сейчас 77 лет, подчеркивает, слухи о его плохом здоровье преувеличены, однако возраст и масштаб взятых на себя обязательств дают о себе знать. За последние годы он фактически построил медиа-империю: курирует несколько сериалов HBO по миру Вестероса, участвует в театральных и игровых проектах, инвестирует в культурные инициативы. При этом фанаты по-прежнему ждут завершения книжной саги.

Сейчас в работе находятся сразу несколько проектов. Вышел сериал «Рыцарь Семи королевств» — более камерный приквел «Игры престолов» без драконов и масштабных битв. Уже продлен и «Дом Дракона», хотя отношения Мартина с шоураннером Райаном Кондалом, по его словам, остаются «крайне напряженными» из-за расхождений в трактовке персонажей.

Главной же проблемой остается роман «Ветра зимы». Мартин утверждает, что написал около 1 100 страниц, но постоянно переписывает главы и борется со сложностью сюжета и множеством персонажей. Он категорически исключает возможность передать завершение книги другому автору, если он не успеет, роман так и останется незавершенным.

«Я хочу закончить эту историю, — говорит Мартин. — Бросить ее означало бы для меня полный провал». Несмотря на сомнения и усталость, писатель настаивает: «Ветра зимы» остаются его главным приоритетом — даже если путь к финалу по-прежнему неясен.

