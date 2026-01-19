WSJ: Украина лишила Россию важного козыря 19.01.2026, 13:56

Успех в Купянске имеет не только военное, но и политическое значение.

Украинским силам удалось стабилизировать ситуацию и фактически сохранить контроль над Купянском — стратегически важным городом на северо-востоке страны, который Москва рассчитывала использовать как аргумент в возможных мирных переговорах. Об этом свидетельствуют данные с фронта и рассказы украинских военных, участвующих в боях, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

В последние месяцы российские подразделения пытались проникнуть в Купянск малыми группами, в том числе через заброшенный газопровод под рекой Оскол. Украинские дроновые подразделения превратили эти попытки в «охоту»: выходы из труб, переправы через реку и укрытия тщательно отслеживаются. По словам командиров бригад «Хартия» и «Ахиллес», в центре города остается менее 100 российских пехотинцев, которые не могут закрепиться и регулярно несут потери.

Купянск — ключевой железнодорожный узел и логистическая точка. Россия захватила его в 2022 году, но потеряла позже в ходе украинского контрнаступления. Летом прошлого года город вновь оказался под угрозой: российские войска выявили слабые места в обороне, и фронт был близок к обрушению. После экстренной переброски обученных подразделений и усиления дроновой компоненты Украина смогла перехватить инициативу.

Украинские военные подчеркивают, что успех в Купянске имеет не только военное, но и политическое значение. По словам начальника штаба бригады «Хартия» полковника Максима Голубка, контроль над городом «дает президенту Украины дополнительную карту» на переговорах и лишает Москву возможности торговаться территорией. Киев неоднократно заявлял, что не пойдет на обмен территорий, даже если Россия предложит частичный отход из других регионов.

Несмотря на заявления Путина о якобы взятии Купянска, украинская сторона опровергла эти утверждения. Президент Украины Владимир Зеленский лично записал видео на въезде в город, а в январе над зданием городской администрации вновь был поднят украинский флаг.

Бои при этом продолжаются. В условиях морозов и снега обе стороны несут потери, а зачистка города может занять еще несколько месяцев. Тем не менее украинские командиры называют удержание Купянска одной из немногих, но значимых побед последних месяцев, доказавшей, что при достаточном обеспечении и организации Украина способна сдерживать и отбрасывать российские силы.

